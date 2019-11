Ulf Grieger

seelow (MOZ) Das Preisgeld für den Initiativpreis des Brandenburgischen Baukulturpreises 2019 kommt den Seelowern wieder zu Gute. Die damit ausgezeichneten Architekten erhielten ihn für die Sanierung des Schweizerhauses. Die Architekten Hildur Janke-Knorr, Jens Ripp und Annekatrin Reek, Torsten Bracht (Wriezen), Joachim Knorr (Müncheberg) und Norbert Henschel übergaben den Großteil des Preisgeldes, rund 2400 Euro, an den Heimatverein Schweizerhaus Seelow.

Historische Baumaterialien

Die Übergabe fand vor dem Rohbau des Kavaliershauses statt, wofür es auch verwendet werden soll. Das ursprüngliche Gebäude war baufällig und wurde vor 15 Jahren abgerissen, informierte Vereinschefin Marion Krüger.

Nun steht dort ein Fachwerk auf saniertem Kalksteinsockel, entstanden als Kooperationsprojekt des Falkenhagener Zimmerermeisters Tino Lange und der Seelower Firma HBS Schuckar. Sobald genug Spenden eingegangen sind, können dafür auch Fenster nachgebaut, Fensterläden restauriert und die Gefache ausgemauert werden. Für das Dach wurden vom Goethe-Gartenhaus Biberschwänze gesichert. Von der Sanierung des Daches der Altfriedländer Klosterkirche kommen so genannte Gratsteine. Für die Bekrönung will der Verein sich noch etwas ausdenken. "Wir haben sogar schon eine Baugenehmigung", sagte die Vereinschefin.

Aber, warum ist das Kavaliershaus so wichtig? Um diese Frage zu beantworten, ist ein kulturhistorischer Exkurs nötig. Hugo Simon, der ab 1919 dort ein Mustergut entwickelte, wollte landwirtschaftliche Prozesse neu gestalten und auch gesellschafts-politisch Neuland betreten. Dazu gehörte die landschaftliche Gestaltung. Die Gebäude hatten nicht nur eine profane Funktion für den landwirtschaftlichen Alltagsbetrieb, sondern ebenso eine ästhetische Bedeutung, ähnlich Schinkels Molkenhaus in Bärwinkel. Zu sehen ist das am Goethe-Gartenhaus, am Trafo und an vielen anderen Elementen. Als Goethe-Verehrer unterwarf Simon alles auch harmonischen Prinzipen.

So bildet die Pergola den südlichen, das Kavaliershaus den nördlichen Abschluss der Terrasse vor dem Hauptgebäude, dem Schweizerhaus. Ohne das Kavaliershaus wäre das Gleichgewicht gestört, verlöre sich das Ensemble nach Norden hin unvermittelt ins Ungestaltete. Natürlich wird das kleine Gebäude später auch wieder eine profane, vielleicht auch eine romantische Nutzung bekommen. Seine eigentliche Funktion aber ist die der Gestaltung. Bislang fällt das nicht auf, weil man seitlich auf das Areal kommt und nicht, wie es mal angelegt war, von einem zentralen Eingang in gerader Flucht auf das Schweizerhaus zu.

Brückenbau als Lernprojekt

Der Heimatverein will in den kommenden Jahren zwei große Vorhaben verwirklichen, so Marion Krüger. Das ist zum einen die Sanierung des Goethe-Gartenhauses und zum anderen die Wiederherstellung des Außenbereiches zwischen Zufahrtsweg und Schweizerhaus-Terrasse. Dabei gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Seelower Teil des Oberstufenzentrums Märkisch-Oderland. Die hölzerne Brücke, die einst über das Gewässer unterhalb der Terrasse führte, sowie die Treppenanlage könnten im Rahmen eines Bildungsprojektes wiedererrichtet werden.

Der Verein lädt am 7. Dezember ins Sammeltassen-Café ein. Das Programm heißt "Advents-Posaune". Ab 14 Uhr gastieren Karsten Noack & Hellmuth Henneberg.