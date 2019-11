Steffen Göttmann

Freudenberg (MOZ) Trotz Personalwechsels einschließlich der Leiterin sind Eltern der DRK-Kita "Rappelkiste" erneut unzufrieden mit dem Träger. "Wir fordern einen Wechsel", sagt eine Mutter, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Denn sie hat Angst, ihren Kita-Platz zu verlieren. Erneut habe eine Erzieherin ein Kind geschubst und zum Essen gezwungen, berichtet sie. Doch die Erzieherin sei nicht mehr da. "Wir sind jetzt mit dem Personal sehr zufrieden", erklärt die Mutter. Obwohl sie immer wieder den Trägerwechsel fordern, sei die Gemeinde auf diesem Ohr taub, lautet ihr Vorwurf. Die Kommunikation mit dem DRK Märkisch-Oderland Ost sei gestört, erklärt die Mutter.

"Objektiv betrachtet gibt es kein Problem in der Kita", sagt Ronald Buchholz, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Beiersdorf-Freudenberg. "Vielmehr gibt es Eltern, die aus unterschiedlichen privaten Grünen einen Trägerwechsel wollen", kommentiert Ronald Buchholz. Diese würden das Sozialpädagogische Institut (SPI) favorisieren, das den Naturkindergarten "Eichhörnchen" in Leuenberg unter seinen Fittichen hat und in Bad Freienwalde das Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum "Offi" betreibt. Einen überzeugenden Grund für den Trägerwechsel sei ihm noch nicht genannt worden.

Kita schon wieder zu klein

"Wir haben ein Kapazitätsproblem", fasst Ronald Buchholz die Schwierigkeiten aus seiner Sicht zusammen. "Wir haben so viele Hortkinder wie noch nie, so dass die 50 Plätze nicht mehr ausreichen", fügte er hinzu. Deshalb werde die Gemeinde versuchen, deren Zahl temporär auf 56 und langfristig auf 70 zu erhöhen. Die Gemeinde plane einen Anbau nach vorne, wo eigentlich der Hausmeister Platz finden sollte.

"Wir als Gemeinde wollen 400 000 Euro investieren. Die Kita ist unser Eigentum, das DRK unser Subunternehmen", betont Buchholz. In den Bereich der Fabel verweist er den Bericht der Mutter, wonach das DRK einen Teil der Investition übernimmt, um sich in die Kita einzukaufen und sie für sich zu beanspruchen. "Wir haben bereits 300 000 Euro in den Kita-Umbau investiert und sind bereit, auch weiter in unsere Zukunft zu investieren", ergänzt Ronald Buchholz.

Beschluss von drei Gemeinden

Der Trägerwechsel sei nicht so einfach. Denn er müsse im Amtsausschuss beantragt werden. Weil Beiersdorf-Freudenberg mit den Gemeinden Heckelberg-Brunow und Höhenland einen Kita-Verbund bildet, müsse der Trägerwechsel von den drei Gemeinden beschlossen werden. Dies löse kein Problem, sondern schaffe neue Probleme, sagt der Ortsvorsteher. Ein Trägerwechsel bedeute zwölf bis 14 Monate Chaos.

Holger Horneffer, Amtsdirektor des Amtes Falkenberg-Höhe, sieht wie Buchholz keinen Anhaltspunkt für einen Trägerwechsel. Das Problem, was alle Kitas im Amtsbereich betrifft: wachsende Bevölkerungszahlen und aus den Nähten platzende Kindergärten. Deshalb werde der Bau eines Zentralhortes an der Grundschule in Heckelberg ins Kalkül gezogen. Die Gemeindevertreter von Beiersdorf-Freudenberg werden über den Hort-Anbau mit maximal 18 Plätzen beschließen. Als Übergangslösung für den Hort dient der große Raum mit der Küchenzeile. Wie viele Eltern tatsächlich den Wechsel fordern, ist nicht bekannt. Bevor die Gemeinde den Trägerwechsel beschließt, müssen alle Eltern sagen, was sie wollen, so der Amtsdirektor. Doch die Elternkonferenz fiel aus formalen Gründen aus. DRK-Geschäftsführerin Cordula Töpfer war am Donnerstag nicht zu erreichen.