Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) Die Gemeindevertretung Schorfheide lehnt die Einwendungen gegen die Bürgermeisterwahlen am 1. und 15. September als nicht begründet zurück und hält die Wahl Wilhelm Westerkamps für gültig. Die Vertretung stellt sich damit hinter die Wahlleiterin der Gemeinde Schorfheide Angela Braun. Sie hatte eine umfangreiche Stellungnahme erarbeitet, in der sie die vorgebrachten Vorwürfe Punkt für Punkt zurückweist.

Die Finowfurter Andreas Steiner und Johannes Madeja hatten Einspruch gegen die Bürgermeisterwahlen eingelegt. Der Briefkasten für den Einwurf der Briefwahl-Umschläge sei zu klein und nicht sicher genug gewesen, so einer ihrer Vorwürfe. Zudem sei der amtierende Bürgermeister Uwe Schoknecht und auch Angela Braun im Wahlkampf parteiisch gewesen. Kurzum eine Reihe von datenschutzrechtlichen und anderen Gründen führe dazu, dass die Wahl ungültig sei und neu gewählt werden müsse.

Vorwürfe sind nicht haltbar

Das sieht Wahlleiterin Angela Braun anders: Die Einwendungen der beiden Einwohner seien nicht ausreichend substantiiert, sprich mit Fakten belegt, und beschränkten sich auf Pauschalbehauptungen, heißt es in ihrer Stellungnahme. Eine Wahl sei nur ungültig, wenn schwerwiegende Tatbestände vorliegen und das Wahlergebnis so verfälscht haben. Die Schilderungen zum Sachverhalt, etwa dass ein Wähler seinen Brief nicht einwerfen konnte, seien aus Sicht der Wahlleiterin nicht zutreffend. Es wurde nicht dargelegt, dass es zu Unregelmäßigkeiten bei der Wahl gekommen ist.

Laut Wahlleiterin Braun wurden die Briefwahlunterlagen außer an zwei Tagen immer am Empfang entgegengenommen. Lediglich am 31. August und am 14. September wurden Wahlbriefe in den Briefkasten gesteckt. Um der Flut der Wahlbriefe Herr werden zu können, habe Braun veranlasst, dass am 14. September keine normale Post eingeworfen wurde. Am Wahlsonntag waren 70 Wahlbriefe im Kasten, er war nicht sehr voll und konnte die Briefe ohne weiteres fassen, so Angela Braun weiter.

Bei der Abstimmung am Mittwoch gab es lediglich eine Enthaltung. Gemeindevertreter Andreas Steiner hält an seinen Vorwürfen fest. "Die Stellungnahme geht nicht auf die genannten Missstände ein", so sein Urteil. Der Briefkasten der Gemeinde sei nicht normgerecht und verstoße gegen Datenschutzbestimmungen. Andreas Steiner will nun von einem Fachanwalt prüfen lassen, ob eine Klage gegen den Beschluss der Gemeindeverwaltung Aussicht auf Erfolg haben könnte. Sollte dies der Fall sein, werde Klage eingereicht, so Steiner gegenüber der MOZ. Es gehe letztlich um Gerechtigkeit und eine ordnungsgemäße Wahl. Die Stichwahl in Schorfheide endete denkbar knapp: Wilhelm Wetserkamp hatte 29 Stimmen mehr als seine Herausforderin Katharina Slanina. Um Klage einzureichen und so Neuwahlen zu erreichen, haben Steiner und Madeja laut Kommunalwahlgesetz vier Wochen nach Zustellung des entsprechenden Bescheids Zeit.