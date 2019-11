Volkhard Maaß

Angermünde Der Verein für Heimatkunde Angermünde und die CDU-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung hatten am Montagabend im Angermünder Bildungswerk zu einem Zeitzeugengespräch eingeladen. Zu Gast war der letzte Vorsitzende der Demokratischen Bauernpartei der DDR und spätere stellvertretende Ministerpräsident Ulrich Junghanns. Er berichtete über seine Erfahrungen und Erlebnisse im Wendejahr 1989.

Es war die Zeit der Grenzöffnung und Runder Tische, der Hoffnung und der Realität. Junghanns schlug den Bogen bis ins Jahr 1990 und zu den ersten gesamtdeutschen Wahlen. In das Gespräch, das der Angermünder Museumsleiter Ralf Gebuhr leitete, flossen historische Tatsachen und persönliche Hintergrunderlebnisse ein. So wurde dargestellt, warum sich die damalige Bauernpartei in der Phase der Neuorientierung letztlich der CDU zuwandte. Der Gast berichtete, dass der damalige Kanzler Kohl nach dem Absprung deutscher Stahlkonzerne die europäischen Partner bat, sich für das EKO als Aushängeschild der DDR-Stahlproduktion einzusetzen. Über diese "Hintertürendiplomatie" berichtete Junghanns ebenso, wie über den Kampf um den Erhalt vom Großstrukturen in der Landwirtschaft.

Die Besucher stellten Fragen und ließen eigene Erfahrungen einfließen. Vieles blieb unbeachtet, so die Rolle der Treuhand oder die Arbeit am Einigungsvertrag. Ulrich Junghanns erklärte sich bereit, gern wieder zu kommen.