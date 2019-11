Ulrike Gawande

Ortsmarke (MOZ) Wer einen Blick in "Deutschlands großen Streitatlas 2019" wirft, den das Versicherungsunternehmen Generali alle zwei Jahre auf Basis der Daten seiner Rechtsschutzversicherung erstellt, könnte meinen, die Bürger seien stur oder gar trotzig.

So gab es 2018 in Deutschland pro 100 Einwohner durchschnittlich 24,7 Streitfälle, von denen jeder zweite mindestens ein Jahr dauerte und jeder zehnte einen Streitwert von mehr als 10 000 Euro hatte. Hochburg der Streithähne war Berlin, dicht gefolgt von Hamburg und Nordrhein-Westfalen.

Auch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin war 2018 mehr als jeder fünfte Einwohner in einen Rechtsstreit verwickelt. Doch liegt die Quote mit 23,6 Fällen pro 100 Einwohnern unter dem Bundesschnitt und auch unter dem Landesschnitt von 26,5 Fällen. Die Ruppiner sind zudem deutlich friedfertiger als die Bewohner der Nachbarkreise Havelland (32,9 Streitfälle) und Oberhavel (30,4 Fälle). Nur die Prignitzer trafen sich deutlich seltener, mit weniger als 18,8 Fällen, vor Gericht. Besonders gern wurde über Privates gestritten, dazu gehörten 33 Prozent aller Prozesse, für die Scheidungen, Unstimmigkeiten übers Erbe, Hundebisse und Urlaubsmängel der Anlass waren. In 26,2 Prozent aller Fälle trafen sich die Ruppiner wegen Verkehrsstreitigkeiten vor dem Richter. Vergütung, Kündigungen und das Zeugnis waren der Grund für die 15,3 Prozent der Arbeitsstreitigkeiten.