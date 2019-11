René Wernitz

Bamme (MOZ) Grüne Kreuze auf deutschen Feldern drücken stillen Protest aus: Tausende Exemplare soll es bereits geben. Ein paar stehen im westlichen Havelland. Auch das Landwirte-Ehepaar Stefanie und Dirk Neumann hat ein Kreuz aufgestellt. Da dieses auch eine Einladung darstellt, mit Neumanns in Bamme (Amt Nennhausen) ins Gespräch zu kommen, hat BRAWO das Angebot wahrgenommen. "Alle reden über die Landwirtschaft, aber die wenigsten wissen über die Belange wirklich Bescheid", so der Landwirt.

Neumanns Familienunternehmen besteht erst in zweiter Generation, die nächste steht bereit. Nach der Wende hatte sich Vater Neumann jene Flächen aus der LPG zurückgeholt, die er einst in die Kollektivierung zu DDR-Zeiten eingebracht hatte. In der nun beginnenden Marktwirtschaft setzte er auf Milchrinder. Sohn Dirk stieg nach Ausbildung und Landwirtschaftsstudium mit ein. Die Zahl der Milchkühe belief sich einst auf etwa 120, heute sind es rund 200. Feldwirtschaft dient bei Neumanns der Erzeugung von Futter für die Tiere.

Ein Grund für den gewachsenen Viehbestand sei das Streben, kostendeckend arbeiten zu können, so Dirk Neumann. Durchschnittlich 30 Cent sieht er noch vom Liter Milch. Wie er erklärt, hätten Landwirte in der BRD vor 1990 noch 84 Pfennig bekommen, umgerechnet 42 Cent. Zudem hätte jeder im Land erlebt, wie sich nach Euro-Einführung die Betriebs- und Lebenshaltungskosten im Alltag entwickelten. Im Grunde sei es so, meint der Bammer, dass Landwirte bei nicht steigenden Einnahmen permanent höhere Ausgaben hätten. Neumanns treibt daher ein mehr als mulmiges Bauchgefühl: "Wir haben Angst um unsere Zukunft", so die Landwirtin.

Etwa das Tierwohlkennzeichnungsgesetz und das Insektenschutzprogramm der Bundesregierung, beides befindet sich noch in Arbeit, könnten die Ausgaben für Landwirte weiter in die Höhe treiben. Nicht dass Neumanns mit ihrem grünen Kreuz gegen Umweltauflagen protestieren wollen. Vielmehr sehen sie das Risiko hoch, dass durch größeren zu bewältigenden Aufwand auch sie an die Grenzen des Machbaren stoßen könnten.

Sie müssten daher teurer produzieren und höhere Einnahmen erzielen, was in Anbetracht verschiedener Preisdiktate seitens des Handels illusorisch erscheint. Denn nur die wenigsten Verbraucher hierzulande dürften eine an sie weiter gereichte Zeche zahlen wollen. Im Hintergrund freuen sich in anderen Ländern womöglich bereits Erzeuger und Produzenten, die von deutschen Regelungen ausgenommen sind.

Neumanns ist durchaus bewusst, dass nur der Markt, nicht die Politik, die Preise bestimmt. Doch verweist das Paar auf den Mindestlohn, der längst gesetzlich verankert ist und überall gezahlt werden muss - auch im Handel und in der Landwirtschaft. Dirk Neumann kann sich Untergrenzen, also gesetzlich verbriefte Mindestpreise vorstellen, die Erzeugern wie ihm eine gewisse Sicherheit bieten.