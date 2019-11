Anke Beißer

Hangelsberg (MOZ) Am Donnerstagvormittag wurde die neue Verkehrsampel auf der Berliner Landstraße in Höhe des Hangelsberger Ärztehauses in Betrieb genommen. Allerdings nicht ganz reibungslos, weil die elektronische Steuerung anfangs Probleme bereitet hatte.

Am Mittag funktionierte sie dann reibungslos. Anfang kommender Woche stehen Restarbeiten an. Der Bordstein muss teilweise angehoben werden. Die Anlage, die Fußgängern und Rollifahrer das sichere Überqueren der Hauptstraße ermöglichen soll, hat die Gemeinde rund 68 000 Euro gekostet.