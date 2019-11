Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Märchenfreunde aufgepasst: Vom 5. bis 8. Dezember gibt es leuchtende Überraschungen zu entdecken auf dem Wintermärchen-Weihnachtsmarkt in Schwedt. Besonderer Gast wird in diesem Jahr der Froschkönig sein, welcher sich live und in Farbe unter die Besucher mischen wird. Auch Hausfrau und Prinzessin Schneewittchen darf nicht fehlen, die schon wie in den vergangenen Jahren als drei Meter große Leuchtfigur dem Weihnachtsmarkt in der Vierradener Straße zum märchenhaften Glanz verhelfen wird. Um sie herum scharren sich auch die sieben Zwerge, allerdings nur zwei leuchtende. "Für die restlichen fünf benötigen wir noch Sponsoren", erzählt Ireen Kautz, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Momentum. Denn die von einem österreichischen Hersteller aufwendig angefertigten Leuchtfiguren kosten nicht gerade wenig.

Glühbier erstmals erhältlich

"Ohne Langos geht hier in Schwedt gar nichts", erinnert sich Kautz an die letzten Jahre. "Die Schwedter stehen bis zu 45 Minuten dafür an", weshalb für Langos und anderen Deftigigkeiten vom Grill gesorgt sein wird. Neben dem obligatorischen Glühwein soll erstmalig Glühbier vom Brauwerk ausgeschenkt werden. Leiter Wolf Mieczkowski wird am Donnerstag vor Ort sein, um die Testphase für das weihnachtliche Hopfengebräu einzuläuten.

Ältere Semester erinnern sich vielleicht noch, dass die märchenhafte Weihnachtsmeile aus dem Stollenmarkt hervorging. Um nicht ganz mit den Wurzeln zu brechen, wird am Sonntag der traditionelle Anschnitt des Stollens stattfinden, bereitgestellt vom Bäcker Schäpe. Für die Stollenstücke wird eine kleine Spende erfragt. Die Einnahmen kommen der Freiwilligen Feuerwehr zugute.

Stadtbrücke wird beleuchtet

Das weihnachtliche Leuchtspektakel wird Spuren hinterlassen. Erhielt im letzten Jahr die evangelische Kirche eine dauerhafte Beleuchtung, so wird die Schwedter Stadtbrücke bald in bunten Farben erstrahlen. Zur Eröffnung erhalten ihre Pfeiler ein leuchtendes Muster. Wer sich die Inbetriebnahme live anschauen möchte, trifft sich am Donnerstagabend auf der großen Bühne des Wintermärchen-Weihnachtsmarkts. Sind alle versammelt, wird gemeinsam zur Brücke gewandert. Den Zug wird die Hip-Hop-Truppe juzz crewzz tänzerisch begleiten, damit es nicht an Bewegung fehlt. Anschließend soll das ständige Brückenlicht, ein Geschenk der Stadtwerke, in Betrieb genommen werden.