Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Hoffungsschimmer auf den folgenden Frühling: Grün aus hiesigen Schonungen bietet zum Fest unter anderem die Landeswaldoberförsterei in Grünaue. In der Grünauer Königsheide können die Westhavelländer ihren Baum selbst schlagen.

Dies ermöglicht die Oberförsterei am 3. Adventswochenende: am Freitag, 13. Dezember, von 12.00 bis 16.00 Uhr, am Samstag, 14. Dezember, von 9.00 bis 16.00 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, von 9.00 bis 12.00 Uhr. "In diesem Jahr werden die Weihnachtsbäume nicht wie in den Jahren zuvor unter der Hochspannungsleitung zwischen dem Grünauer Weg und dem Knüppeldamm geschlagen, sondern auf der Weihnachtsbaumplantage zwischen Grünaue und dem Stadtgut Rathenow, nahe dem Gewerbegebiet Grünauer Fenn", informiert Olaf Sens, Revierleiter. Im Angebot sind Fichten, Blaufichten, Schwarzkiefern und Küstentannen zum selber Schlagen sowie bereits geschlagene Kiefern, Blaufichten und Küstentannen aus den Revieren Friedrichshof und Krügershorst. Für vorweihnachtliches Ambiente und das leibliche Wohl wird gesorgt.