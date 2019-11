Bettina Winkler

Steinhöfel (MOZ) Lila – die Farbe der Hoffnung – ist die Lieblingsfarbe von Renate Wels. Hoffnung und stetige Veränderungen haben die 66-Jährige ihr Berufsleben lang begleitet. Heute schließt Renate Wels, die in der Steinhöfler Gemeindeverwaltung – erst in der Finanzbuchhaltung, dann als Kämmerin, Bürgermeisterin und zuletzt als Außenstellenleiterin – tätig war, ihr Büro für immer ab.

Die Jänickendorferin geht nach 33-jähriger Dienstzeit in den wohlverdienten Ruhestand. "Das ist die richtige Entscheidung im richtigen Moment", sagt Renate Wels, die wie sie sagt, den anspruchsvollen Job mit Leib und Seele gemacht hat und auf viele Erfolge zurückblicken kann. "Mit meiner ganzen Kraft habe ich im Dienst der Gemeinde gestanden, und es hat mir Spaß gemacht. Die größten Herausforderungen waren die Spannendsten", resümiert Renate Wels und bedankt sich bei allen, die ihr während dieser langen Zeit Unterstützung gegeben haben und mit ihr zusammen die größtmöglichen Erfolge für die Gemeinde Steinhöfel erreichen wollten.

Seit 2011 Bürgermeisterin

Nach der Wende musste sich die Verwaltung erst ordnen. Ab 2004 gab es dann die Gemeinde Steinhöfel. "Der Weg war oft steinig, obwohl es nicht hätte sein müssen" erinnert sich die 66-Jährige. Als Wels 2011 als Bürgermeister-Kandidatin antrat und auch gewählt wurde, stellte sie fest: "Hätte ich es nur schon früher getan, dann hätte noch mehr bewegt werden können." Zu ihren Verdiensten zählen zum Beispiel eine starke Jugendarbeit in den Ortsteilen, ein gut funktionierender Seniorenbeirat, neue oder sanierte Gemeindehäuser, Spielplätze und Sportstätten. Ihr ging es in all den Jahren darum, die Gemeinde in ihrer touristischen Infrastruktur zu entwickeln, lebens- und liebenswert zu machen, nicht nur für die Einwohner, sondern auch für Gäste.

Mit Herzblut hat Renate Wels Kontakt zu den Leuten in den einzelnen Dörfern gehalten und ihnen zugehört. Das Besuchen von Festen und Veranstaltungen ließ sie sich nicht nehmen. Zu den Höhepunkten gehörte die Ausrichtung des Landeserntefestes in Beerfelde, das durch Engagement von vielen zum Erfolg wurde und die Region bundesweit bekannt machte.

Auch im Ruhestand wird sich Renate Wels weiter einmischen. Sie möchte den Seniorenbeirat und den jungen Ortsbeirat von Jänickendorf mit Rat und Tat unterstützen. Zudem freut sie sich über Zeit nur für sich – ohne Stress und Termindruck. Mit ihrem Mann hat sie lange Fahrradtouren geplant. 50 Kilometer sind da keine Seltenheit. "Wir haben in der Region wunderschöne Radwege mit verschiedenen Routen durch herrliche Natur", erzählt Renate Wels. Besonders wichtig ist ihr auch, mehr Zeit mit dem Enkel zu verbringen. In Jänickendorf, wo sie bei einer Hausgeburt zur Welt gekommen ist, lebt sie immer noch. Ihr Mann stammt ebenfalls aus dem Dorf und die restliche Familie wohnt in Reichweite. "So wird es auch bleiben. Wir fühlen uns wohl und setzen auf Bodenständigkeit."