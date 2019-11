Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Zur derzeitigen Regelung bei den Gebühren für die Trichinenuntersuchung bei erlegtem Schwarzwild gibt es Unverständnis in der Jägerschaft. Max-Georg Freiherr von Korff, der Vorsitzende des Seelower Jagdverbandes, forderte in einem Schreiben eine Aufklärung zur Vereinbarung, die wegen der Gefahr der afrikanischen Schweinepest (ASP) von hoher Wichtigkeit ist.

Rainer Schinkel, Beigeordneter des Landrates, erläuterte auf Nachfrage: "Natürlich kann und wird eine Reduzierung und Begrenzung des Bestands an Wildschweinen einen nicht zu unterschätzenden Beitrag bei der Prävention leisten können".

Das Land habe als seinen Beitrag die "Abschussprämie" 2017 auf den Weg gebracht. Vereinfacht gesagt, werden alle über eine Referenzstrecke (Jagdjahr 2015/16) erlegten Stück Schwarzwild (bezogen auf die Jagdbezirke) mit bisher 20 Euro, ab dem Jagdjahr 2019/20 mit 50 Euro prämiert, so Schinkel.

Den damit verbundenen Aufwand übernehme der Landkreis freiwillig und gern. Weiterhin bleibe festzustellen, dass die Gebühren für die Trichinenbeschau kostendeckend zu kalkulieren sind. Daher rühre der Betrag von 9,60 Euro pro untersuchtem Tier. "Dass dies bei dieser Gebühr – wie bei vielen anderen Gebühren auch – kostendeckend erfolgen muss, hat uns der Gesetzgeber auferlegt und ist nicht mit den jeweiligen Gebührenzahlern auszuhandeln", so der Beigeordnete.

Die besondere Situation im Landkreis (Biberverordnung, Schutz vor der ASP, Unfallwild) hatte den Landkreis veranlasst, 2018 auf die Gebührenerhebung zu verzichten. "Hier lag wahrscheinlich die Ursache für ein Missverständnis begründet, weil der Landkreis vom Kalenderjahr und die Jäger vom Ende des Jagdjahres ausgingen", erläutert Rainer Schinkel.

Als die Jagdverbände Anfang 2019 darauf aufmerksam machten, wurde vom Kreis erklärt, dass bereits die Gebührenerhebung für die Trichinenuntersuchung läuft und eine rückwirkende Befreiung natürlich einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand mit sich bringe. Da auch der Kreishaushalt 2019 ohne Gebührenreduzierung aufgestellt war, spielte das Argument natürlich auch eine Rolle.

Letztlich wurde in der Landwirtschaftsausschusssitzung im April empfohlen, dass der Landkreis zeitnah prüfen möge, ob eine Befreiung noch 2019 möglich sei. Die Gründe, warum dies nicht praktikabel sind nun benannt. So kam die Vereinbarung mit den Vorsitzenden der Jagdverbände am 2. Mai zustande, dass ab dem 1. Januar 2020 die Gebühr für die kommenden drei Jahre um die Hälfte reduziert wird.

"Diese Vereinbarung war und ist nicht im Sinne einer schriftlichen Vereinbarung zu verstehen, sondern im Sinne einer Abstimmung der künftigen Vorgehensweise. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass dies für alle Beteiligten nachvollziehbar war und einen fairen Kompromiss darstellt", so Schinkel. Es handele sich hier um kostendeckend zu kalkulierende Gebühren auf der einen und die Anerkennung der Leistungen der Jägerschaft für das Allgemeinwohl auf der anderen Seite. Dafür seien drei Jahre schon eine längerfristige Lösung.

Da das Land seine Prämie aufgestockt hat und an der Jagd (und Vermarktung des Wildbrets) aber sicher auch ein Eigeninteresse der Jäger bestehe, könne die Halbierung der Gebühren (die dann auf dem Niveau einiger Nachbarkreise wäre) als angemessen bezeichnet werden.

Natürlich stehe es jeder Interessengruppe frei, Gebührenfreiheit oder kostenfreie Leistungen des Staates, also auch des Kreises, zu fordern.