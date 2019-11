Ellen Hasenkamp

Berlin (NBR) Ob es überhaupt kommt, ob es was taugt, und wie es gestaltet sein soll, all diese Fragen sind noch offen. Nicht einmal der Name ist klar: Dienstpflicht, Dienstjahr, Gesellschaftsjahr, Chancenjahr?

Vorschläge gibt es viele beim Werkstattgespräch der CDU. Die Befürworter versprechen sich eine ganze Menge davon: Persönliche Erfahrungen, Entlastung für Sozialdienste, gesellschaftlichen Zusammenhalt, Integration von Migranten.

Diese Argumente nennt auch CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie hatte die Debatte über ein Dienstjahr noch in ihrer Zeit als Generalsekretärin angestoßen. Das Thema ist für sie also auch eine Chance zur Profilierung. Und so zeigt sie sich am Ende des Werkstatt-Tages in der Parteizentrale hochzufrieden, auch wenn nichts beschlossen wurde. Zwei Aspekte hebt sie hervor: Es gehe nicht um billige Arbeitskräfte. "Ein Dienstjahr zum Nulltarif kann es nicht geben", versichert sie und plädiert außerdem für eine "verpflichtende Lösung", weil "gewisse Gruppen" über Freiwilligkeit nicht zu erreichen seien. Unterstützung erhält sie vom Chef der Mittelstandsvereinigung der Unionsparteien, Fraktionsvize Carsten Linnemann: "Ich bin für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr", sagt er dem "Spiegel", "weil praktisches Engagement und Nähe zur Mitte der Gesellschaft der Anonymität und der sozialen Kälte entgegenwirken". Die Linken halten von einem solchen Ansatz allerdings nicht viel. Dienst am Gemeinwesen müsse auf Freiwilligkeit beruhen, erklärt ihr Parlamentsgeschäftsführer Jan Korte, "denn Zwangsdienste sind nach europäischem Recht verboten". Die Regierung müsse vielmehr "dafür sorgen, dass die bestehenden freiwilligen Dienste ausgebaut und attraktiver für junge Menschen werden".

Auch in der Schwesterpartei CSU gibt es Skepsis. "Eine allgemeine Dienstpflicht wäre heute militärisch nicht mehr hilfreich, viel zu teuer und verschärft den Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt", sagt Vize-Generalsekretär Florian Hahn.

Die Debatte dreht sich auch in der CDU zu einem gewissen Teil um die juristische Frage, ob ein solcher Pflichtdienst mit dem Grundgesetz vereinbar wäre, das in Artikel 12 Zwangsarbeit verbietet. Für eine Änderung wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat nötig, die derzeit nicht absehbar ist. Unter anderem wegen dieser schlechten Erfolgsaussichten sind die CDU-Vizes Armin Laschet und Volker Bouffier auf Distanz zu dem Vorstoß gegangen. Das Argument will der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber nicht gelten lassen. Immerhin würde die Forderung nach einem Dienstjahr dann ein "Alleinstellungsmerkmal" der Partei sein, sagt er.