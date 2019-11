Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Mit dem Abschied des Rehabilitationsmediziners Egberg Treptow in den Ruhestand schrillen in der Gemeinde Bad Saarow die Alarmglocken. Dabei geht es nicht im die Schließung seiner Praxis im Allgemeinen, sondern um die Zusatzbefähigung zum Badearzt, die Treptow hatte.

Denn das Vorhandensein eines Badearztes, der sich um ambulante Kurgäste kümmert, gehört zu den zahlreichen Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Gemeinde den Status als Kurort führen darf. Am Montag beschäftigt sich der Hauptausschuss der Bad Saarower Gemeindevertretung mit der Thematik.

Noch gibt es Badeärzte in Bad Saarow. Der Neurologe Dr. Bernd Gestewitz hat seine Praxis Am Kurpark zwar zu Jahresbeginn an seinen Nachfolger Michael Schneider weitergegeben, arbeitet dort aber auf Angestellten-Basis und in Teilzeit weiter. Hinzu kommen als Badeärzte der Gynäkologe Dr. Ingo Teichmann und der Hautarzt Dr. Volker Neumann. Doch auch diese beiden nähern sich allmählich dem Rentenalter.

Sechswöchiger Lehrgang nötig

Bürgermeister Axel Hylla will die Angelegenheit am Montag im nichtöffentlichen Teil der Hauptausschuss-Sitzung erörtern. Problem sei, dass die Arbeit der Badeärzte nur mit Aufwandspauschalen und damit nicht angemessen vergütet werde. Die Gemeinde stehe daher vor der grundsätzlichen Frage, wie sie das Vorhandensein eines Badearztes dauerhaft sichern wolle. Zudem sei die Ausbildung für einen möglichen neuen Badearzt umfangreich. Gestewitz bestätigt dies aus eigener Erfahrung. Als er selber entsprechende Lehrgänge inklusive einer Abschlussprüfung besucht habe, sei das mit sechs Wochen Zeitaufwand und damit auch sechs Wochen Verdienstausfall in der eigenen Praxis verbunden gewesen.

Hylla will daher im Hauptausschuss erörtern, inwieweit die Gemeinde die Neu-Qualifikation eines Mediziners zum Badearzt finanziell unterstützen könnte. "Das ist zum einen eine grundsätzliche Frage. Zum anderen sollten wir mit beiden Händen zugreifen, wenn ein Arzt dazu bereit ist", sagt er. Er selber befürwortet eine solche Investition der Gemeinde. Es gehe dabei um eine vierstellige Summe. Angesichts dieser Größenordnung sei ein Beschluss im Hauptausschuss möglich, ohne das Thema in die Gemeindevertretung weiterreichen zu müssen. Jetzt, im Vorfeld der Haushaltsberatungen für 2020, sieht der Bürgermeister den richtigen Zeitpunkt für einen derartige Verständigung.

Gestewitz schlägt vor, eventuell auch die gemeindeeigene Kur GmbH in der Angelegenheit "mit ins Boot" zu holen. Kur-Geschäftsführer Axel Walter sagt, er sehe zunächst die Gemeinde am Zug, in deren Zuständigkeit sich das Thema befinde.