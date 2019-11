Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Zuletzt ist das "Haus am Stadtsee", an der Angermünder Chaussee kurz hinter Eberswalde eigentlich prominent gelegen, bis Juni 2013 als Gaststätte genutzt worden. Seither steht das noch vom Berufsbildungsverein Eberswalde gepachtete Haus nebst dazugehörigem Grundstück leer und verfällt zusehends.

Der Pächter habe die Stadt, die Eigentümerin sei, darum gebeten, den Vertrag zum Ende dieses Jahres aufzulösen. "Wir sind gern dazu bereit", hat Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner im Hauptausschuss mitgeteilt. Und den Volksvertretern zugleich einen Vorschlag präsentiert, wie es mit der Immobilie weitergehen könnte. Im Rathaus liege ein Kaufgesuch der Akademie für Gesundheit Berlin/Brandenburg vor, die das Areal zum Schul- und Internatscampus umwidmen will. Der eingetragene Verein beabsichtige, dort seine Schulen für Notfallsanitäter, für Hebammen, für Logopädie sowie für Gesundheits- und Krankenpflege unterzubringen, führte die Dezernentin aus. Das Ziel des Kaufinteressenten sei es, seinen neuen Campus mit Internatsbetrieb für medizinische und pflegerische Berufe bereits zum 1. September 2020 einzurichten.

Auf 300 000 Euro verständigt

Die Akademie für Gesundheit und die Stadt Eberswalde hätten sich auf einen Kaufpreis von 300 000 Euro verständigt. "Dieses ambitionierte Projekt könnte den Standort Eberswalde, in dem gerade diese Branche eine wichtige Rolle spielt, enorm aufwerten", betonte die Dezernentin. Daher habe die Rathausspitze von einer öffentlichen Ausschreibung der Immobilie abgesehen.

Grundsätzlich haben im Hauptausschuss die Vertreter aller Fraktionen das Vorhaben der Akademie für Gesundheit begrüßt. Dennoch gab es an den hinter verschlossenen Türen getroffenen Absprachen massive Kritik – vor allem am Kaufpreis.

"Bei aller Freude über die Investitionspläne des Vereines: In zehn Jahren werden wir es bitter bereuen, ein solches Filetstück für nur 300 000 Euro veräußert zu haben", prognostizierte Viktor Jede, Vorsitzender der Fraktion Bündnis Eberswalde. So viel koste in der Barnimer Kreisstadt inzwischen fast ein Eigenheim.

Wiedervorlage im Dezember

"Auch wir sind begeistert von der Idee, das Haus am Stadtsee auf diese tolle Weise wieder mit Leben zu erfüllen", betonte Lutz Landmann (SPD). Es gebe aber eine Möglichkeit, die Investition zu unterstützen und dennoch Eigentümer der Immobilie in günstigster Lage zu bleiben: den Abschluss eines Erbbauvertrages.

Eberswalde sei aufgefordert, seine Immobilienpolitik in Gänze auf den Prüfstand zu stellen, sagte Sebastian Walter, Vorsitzender der Linksfraktion im Stadtparlament. "Die Frage ist: Wie gehen wir mit unseren Flächen um?", betonte er. Wichtig sei, dass Eberswalde Grundstücke für eigene Investitionen vorhalte. Auch Sebastian Walter sprach sich dafür aus, mit der Akademie für Gesundheit lieber einen Erbbaupachtvertrag abzuschließen.

Der Interessent habe wegen der auf dem Grundstück erforderlichen hohen Investitionen in den Verhandlungen klargestellt, dass er auf einen Kauf bestehe, meldete sich Anne Fellner zu Wort.

Am Ende fasste der Hauptausschuss trotzdem den Beschluss, die Immobilie ohne öffentliche Ausschreibung per Erbbaupacht an die Akdemie für Gesundheit zu vergeben. Sollte dies partout nicht klappen, werde im Dezember neu darüber befunden.