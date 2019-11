GZ

Gransee Festlich geht es am Sonnabend, 7. Dezember, in Gransee auf dem Kirchplatz zu. Es ist Zeit für den traditionellen Weihnachtsmarkt.

Schon um 13.30 Uhr möchte der Granseer Chor Spätlese die Besucher mit seinen Liedern erfreuen, ehe es um 14 Uhr kurz offiziell wird und die Veranstaltung eröffnet wird. Wenig später sollen die Ergebnisse der Weihnachtsbäckerei präsentiert und die Geschenke an die Kitas überreicht werden. Das Bühnenprogramm sieht folgendermaßen aus: 14 Uhr: Stadtschule Gransee; 14.30 Uhr: Kita "Bärenwald"; 15 Uhr: Kita "Wiesenknirpse"; 15.30 Uhr: Kita "Zwergenland"; 16 Uhr: "Hort Hufeisen-Kids"; 16.30 Uhr: Feuerwehrblasorchester der Stadt. Der Kleintierzuchtverein zeigt einige Tiere.

Oberschüler richten Café ein

Im Saal der Amtsverwaltung lädt ein Café zum Verweilen ein. Oberschüler bieten selbstgebackenen Kuchen und Kaffee an, für die musikalische Unterhaltung sorgt die Singegruppe der Schule. Ebenfalls in der Verwaltung befindet sich die Weihnachtsmannstube. Schüler der Siemensschule richten eine Foto-Ecke ein, um mit Kindern und dem Weihnachtsmann Fotos machen zu können. Im Flur des Einwohnermeldeamtes werden Märchen und Zeichentrickfilme gezeigt. Die Kinder können auf Matten auf dem Boden sitzen. Zahlreiche Stände halten Angebote für die Besucher bereit. Außerdem möchten sich Vereine und die Vertreter der Jugendarbeit präsentieren. Der Verein "Große für Kleine" veranstaltet eine Tombola und bietet den Kalender der Stadtschule an. Für den feierlichen Abschluss wird zu 17.30 Uhr in die Marienkirche zu einem Chorkonzert eingeladen. Der Verschönerungsverein lädt in das Heimatmuseum ein – ab 13 Uhr bei Kaffee, Kuchen und Glühwein. Um 15.30 Uhr tritt der Chor Spätlese auf. Außerdem warten ein Trödelmarkt und Bastelaktionen auf die Besucher. Anmeldungen zum Trödelmarkt im Museum sind bis 6. Dezember möglich. Standgebühr: ein Kuchen.