Uwe Spranger

Hoppegarten (MOZ) Es gibt einige Problempunkte an den vom Landesbetrieb betreuten Bundes- und Landesstraßen im Gemeindegebiet, die der Ortsbeirat gern verändert hätte. Arbeitsgruppen hatten das Verkehrsgeschehen in einzelnen Bereichen analysiert und Vorschläge unterbreitet. Die wurden bei der jüngsten Ortsbeiratssitzung den eigens eingeladenen Sachgebietsleitern Uta Krüger und Marko Jürgen vorgetragen, um deren Position zu hören. Die dürfte für die meisten im Gremium wie auch im Publikum eher ernüchternd ausgefallen sein.

Zum Beispiel ging es um eine Umverlegung der Friedrichshagener Chaussee (L 339) in Richtung Waldesruh auf Höhe Friedhof-straße. Dies müsste erst in den Landesstraßenbedarfsplan, erklärte Jürgen. Nächste Novelle: 2025. Deshalb werde man die Planung eines Kreisverkehrs anstelle der jetzt spitzwinkligen Einmündung an der Köpenicker Allee weiterverfolgen, was zur Entschärfung eines Unfallschwer- punkts beitragen soll. Damit verbunden ist die teilweise Abbindung der Köpenicker Straße von der B 1. Einfahren soll aus allen Richtungen weiter möglich sein, aber ausfahren generell nicht mehr, kündigte Uta Krüger an.

Der bislang dort abfließende Verkehr soll dann über die Alte Berliner Straße rollen. An deren Ende am Neuen Hönower Weg werde deshalb die Kreuzung ausgebaut. Wie Uta Krüger ankündigte, bekomme sie eine zweite Linksabbiegerspur in Richtung Autobahn und eine Kombi-Ampelanlage, damit Fahrzeuge aus der Alten Berliner rauskommen. Anlieger machten darauf aufmerksam, dass sich der Verkehr dort etwa vervierfachen werde, und bezweifelten, dass die angedachte Lösung funktioniert. Schon jetzt gebe es dort Staus mit Wartezeiten bis zu 20 Minuten. Laut Landesbetrieb soll der Umbau eher oder zumindest zeitgleich mit Änderungen an der Köpenicker erfolgen. Noch gebe es indes keine Genehmigungen, hieß es.

Neue Einfahrt auf B 1 abgelehnt

Keine Aussicht auf Erfolg hat laut den LS-Vertretern die Idee des Ortsbeirats, die Digitalstraße aus dem Gewerbegebiet zur B 1 hin mit Einfädelspur Richtung Berlin zu öffnen, um beispielsweise Amazon-Fahrzeugen dort eine zusätzliche Ausfahrt zu schaffen. Laut einer Nachricht von Bürgermeister Karsten Knobbe avisiert das Logistikunternehmen ca. 200 abfahrende Kleintransporter täglich zwischen 10 und 12 Uhr. Hinzu kämen bestimmt 40 Lieferlaster hin und zurück, vermutete Steffen Molks. Der Landesbetrieb sei bei der Baugenehmigung nicht beteiligt gewesen, man höre die Zahlen zum ersten Mal, bekannte Jürgen. Die derzeit mit etwa 40 000 Fahrzeugen täglich belegte Bundesstraße diene indes nicht der Erschließung des Gebiets, die Einmündung Gewerbestraße sei noch längst nicht an der Grenze, hieß es. Kay Juschka (CDU) kündigte nach diesen Aussagen einen Vorstoß an, die derzeit unter anderem von UPS genutzte Straße zum Neuen Hönower Weg zur Einbahnstraße in die andere Richtung zu machen, um die Staus im Neuen Hönower Weg zu verringern. Dies sei eine kommunale Straße, für die man eine Handhabe habe, glaubt er.

Eine erhoffte Unterführung am Bahnhof Birkenstein ist laut Jürgen momentan ebenfalls nicht absehbar. Zumindest gebe es Aussagen im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung, dass man sich über die Beseitigung von Bahnübergängen an bestimmten Bahntrassen Gedanken machen wolle – allerdings bislang ohne konkrete Projekte oder Förderprogramme. Und auf neue Kreisverkehre zum Beispiel an der Wiesenstraße besteht auch wenig Aussicht. Sie seien nicht immer Vorzugsvariante an Ampelknoten, würden vorrangig für Unfallschwerpunkte geplant, und in der Beziehung seien die vom Beirat genannten Standorte "nicht auffällig".

Zumindest mittelfristig in Sicht scheint der Radweg an der B 1 zwischen Fredersdorf und Hoppegarten. Man wolle dieses Jahr den Entwurf abschließen und 2020 in die Planfeststellung gehen, sagte Jürgen. Die dauere erfahrungsgemäß ca. zwei Jahre, dann gebe es Baurecht. Die Anbindung von Münchehofe werde in dem Zuge mit betrachtet.

Was ansonsten Geh-/Radwege an Landesstraßen betreffe, sei dies innerorts ohnehin Gemeindesache, hieß es.