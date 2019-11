Bärbel Kraemer

Baitz/Neuendorf Die Vorbereitungen für den Beginn der Sanierungsarbeiten an der Neuendorfer Kirche laufen auf Hochtouren. Das Gemäuer ist eingerüstet, der Beginn der Arbeiten steht unmittelbar bevor. Nicht saniert werden dürfen die Schallluken des Kirchturms. Sie sind quasi Eingangstür für alle Mopsfledermäuse, die in der Kirche Quartier nehmen. Die Flatterer, die auf der Roten Liste und damit unter strengem Schutz stehen, würden den Eingang zu ihrer Kirche ansonsten nicht wieder finden. "Bei ihren jährlichen Besuchen erkennen sie den Einflugschlitz an den Schallluken am Geruch", erklärt der Brücker Pfarrer Helmut Kautz.

Neben den Mopsfledermäusen nimmt regelmäßig ein Turmfalke Quartier im, beziehungsweise am, Kirchturm. Bereits vor Jahren war dem Vogel ein Nistkasten gezimmert worden, der ganz nach seinem Geschmack war. Im Rahmen der geplanten Bauarbeiten am Objekt wurde die Kirchengemeinde beauftragt, auch für den Vogel zu sorgen und ihm ein Ersatzquartier zu schaffen."Den Ausweichnistkasten bauen die Konfirmanden", kündigte der Pfarrer kürzlich an. Dieser Tage wurde die Aufgabe bereits erledigt.

Unter fachkundiger Leitung von Norbert Eschholz von der Naturschutzstation in Baitz machten sich elf Konfirmanden an die Arbeit. Den alten Neuendorfer Nistkasten des Turmfalken hatten die Jugendlichen mit nach Baitz gebracht, damit der neue Kasten nach den Maßen des alten gebaut werden konnte. Letzterer hatte sich in den vergangenen Jahren hervorragend bewährt. Beim sägen, zimmern und schrauben kamen schnell viele Fragen unter den Jugendlichen auf.

Sie interessierte, wieso und warum der Mensch dem Vogel einen Nistkasten bauen muss? Warum der Turmfalke das nicht allein macht? Ferner, ob der Vogel vom aussterben bedroht ist und wie sein Speiseplan aussieht.

Norbert Eschholz hatte auf Fragen eine Antwort. Er erklärte, dass Turmfalken selbst nicht in der Lage sind Nester zu bauen, dass sie hoch gelegene Brutplätze wie im Neuendorfer Kirchturm bevorzugen und das Mäuse, Insekten und Regenwürmer auf ihrem Speiseplan stehen.

"Nebenan, in der Ausstellung, da könnt ihr den Turmfalken auch sehen", so Eschholz weiter. Der Rundgang durch die Ausstellung komplettierte letztendlich den Ausflug nach Baitz und machte die Brücker Konfirmanden nicht nur mit dem Turmfalken bekannt, sondern auch mit vielen anderen heimischen Vögeln wie der Großtrappe.

Für Aufregung während ihres Aufenthaltes in der Naturschutzstation in Baitz sorgte kurzzeitig die Meldung, dass sich ein Steinkauz in die Baitzer Reithalle verirrt hatte.

Mit Norbert Eschholz an der Spitze rückten die Konfis zur Mission Vogelrettung aus. Angekommen stellte sich jedoch heraus, dass ein eingreifen nicht mehr nötig war. Der Vogel fand, Gott sei Dank, allein den Weg ins Freie und blieb damit vor weiterer Aufregung bewahrt.