Alexandra Gebhardt

Lehnin (BRAWO) Lehnins Ortsmitte hat sich in den letzten Jahren sichtlich verändert: Waren um die Jahrtausendwende etwa nur gut die Hälfte der Häuser im Zentrum in einen durchschnittlichen bis guten Zustand, so sind heute nahezu alle Häuser saniert. Zu den herausragenden Beispielen gehören etwa das "Hotel zur Post", der Marktplatz 3 und die Bahnhofstraße 3 und 4.

Zu verdanken ist das dem Bund-Land-Programm "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen", dessen Abschluss am Mittwochnachmittag in Lehnin gefeiert wurde. "Die Sanierungserfolge konnten nur mit großem Engagement der Verwaltung, des Sanierungsträgers, der Kommunalpolitik und privater Bauherren gelingen. Deshalb gilt allen Beteiligten mein herzlicher Dank, verbunden mit dem Versprechen, der neuen Ortsmitte weiterhin große Aufmerksamkeit zu schenken", betonte Bürgermeister Uwe Brückner, nach dessen Aussage die Gemeinde dieses Projekt nicht hätte alleine stemmen können, in seiner Rede. Denn der Weg zur neuen Ortsmitte war alles andere als einfach.

Zu einer der größten Herausforderungen bei der Umgestaltung des ca. 10,3 Hektar großen Sanierungsgebietes "Ortsmitte", zu dem im historischen Ortskern etwa 90 Häuser zählen, gehörte der Umbau des Markgrafenplatz’. Er erfolgte auf der Basis des Siegerentwurfs eines Wettbewerbes zur städtebaulichen Neugestaltung der Ortsmitte, den die Gemeinde am 4. Oktober 1999 auslobte. Dem Entwurf entsprechend wurde der Busbahnhof daraufhin neu geordnet und verkleinert, ein Parkplatz angelegt, der Markgrafenplatz zur Fußgängerzone umgewidmet, die Tourist-Information errichtet, eine öffentliche Grünfläche mit Spielplatz geschaffen und ein Bouleplatz als zentraler Treffpunkt angelegt.

Zugleich wurden private Bauherren ins Boot geholt, die trotz Hüllenförderung und der Bezuschussung von Ordnungsmaßnahmen immer noch einen hohen Eigenanteil an den Sanierungsarbeiten leisteten. "Bürgerliches Engagement ist bei der Sanierung unserer Ortsteile unverzichtbar. Unsere Gesellschaft lebt davon, dass sich Bürgerinnen und Bürger engagieren, Verantwortung übernehmen und gesellschaftlichen Zusammenhalt schaffen", würdigte Bürgermeister Brückner.

Gestartet war Programm zur Umgestaltung der Lehniner Ortsmitte schon vor gut zwanzig Jahren, als die damals noch eigenständige Gemeinde Lehnin die Chance nutzte, im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" sein Zentrum neu zu gestalten. Für eine Vielzahl von Maßnahmen zur Neugestaltung des öffentlichen Raumes und zur Sanierung privater und kommunaler Einzelvorhaben flossen seitdem rund 4,1 Millionen Euro zu je einem Drittel aus den Haushalten des Bundes, Landes und der Kommune.