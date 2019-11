Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Anfang dieser Woche gab es noch einmal einen sehr schönen Termin. Der junge Henry Buchholz, der vor zwei Jahren die Förderschule für Lernbehinderte in Bad Freienwalde beendet hatte, hat im OBI Baumarkt der Stadt die Zwischenprüfung seiner Ausbildung zum Fachlageristen bestanden.

"Und sogar besser als der Durchschnitt aller Prüfungsteilnehmer im Kammerbereich", erklärt Dietrich Sander. Auf solche Entwicklungen der von seiner "Gemeinnützigen Gesellschaft für regionale Sozialentwicklung" (kurz GGS) betreuten Schützlinge ist der geschäftsführende Gesellschafter besonders stolz. Zeigen sie doch, welche Potenziale in jungen Menschen stecken, die in der Schule noch große Probleme beim Lernen hatten.

Der 68-jährige Sander kann zahlreiche solche Erfolgsgeschichten aus dem vergangenen Jahrzehnt berichten: Er nennt einen jungen Tischler, der jetzt in einer Werkstatt in Beeskow arbeitet, den Fachpraktiker für Kraftfahrzeugmechatronik aus einer Autowerkstatt in Eisenhüttenstadt, den Neuruppiner, der nun als Landwirtschaftshelfer in Wittstock arbeitet, oder einen jungen Beikoch, der im Berliner Hotel Müggelsee den Abschluss als Koch erreichen will.

"Natürlich gibt es auch Beispiele, in denen die ehemaligen Förderschüler ihre Ausbildung abgebrochen haben oder nach ihrer Ausbildung noch keine Festanstellung gefunden haben", sagt Sander, der sein Leben lang in der Berufsausbildung tätig war. Aber dies sei auch bei anderen Qualifizierungsmaßnahmen der Fall. Und die GGS kann belegen, dass ihre Erfolgsquote seit Jahren deutlich höher als 70 Prozent ist.

"Persönliches Budget" hilft

Das Geheimnis dieser Erfolge bestand in zahlreichen Kooperationsunternehmen aus der Praxis. Und in der Nutzung des "Persönlichen Budgets", einer Leistung der Agentur für Arbeit, auf die seit 2008 zwar ein Rechtsanspruch besteht, über die diejenigen, die sie dringend benötigen, aber nur in den seltensten Fällen informiert werden.

Das große Dilemma der lernbehinderten Förderschüler besteht darin, dass ihr Schulabschluss ihnen den direkten Zugang zum Arbeitsmarkt nicht ermöglicht. Deshalb landen sie bei überbetrieblichen Bildungsträgern, die nur sechswöchige Praktika im Jahr bei Firmen bieten.

Beim "Persönlichen Budget" erhält der Leistungsempfänger von der Arbeitsagentur die Mittel in Geldform, kann also selbst entscheiden, für welche Ausbildung er sich entscheidet. Diese Mittel von 400 bis 700 Euro pro Monat sind nicht höher als jene, die von der Agentur an andere Ausbildungsträger gezahlt werden. Die praktische Ausbildung im Betrieb erfolgt jedoch das ganze Jahr und wird von den GGS-Mitarbeitern begleitet.

Die GGS hat drei Standorte im Land – in Frankfurt (Oder), Fürstenwalde und Neuruppin. Sie ist als Verbindungsglied zwischen den Jugendlichen mit Persönlichem Budget, den Unternehmen aus der Praxis und den Berufsschulen tätig. Die aktuell 18 Mitarbeiter leisten Stütz- und Förderunterricht, um unter anderem Berufsschulinhalte zu vertiefen und die Jugendlichen auf Prüfungen vorzubereiten. Auch die sozialpädagogische Begleitung erfolgt individuell. "In Kooperation mit fast einem Dutzend Förderschulen, zahlreichen Unternehmen und Berufsschulen konnten wir seit 2008 Ausbildungsabschlüsse in 49 verschiedenen Berufen erreichen", berichtet Sander.

Doch diese Erfolgsgeschichte geht nun zu Ende. Der Grund: "Seit 2017 wurde die Bewilligung der persönlichen Budgets für die Berufsvorbereitung von den Arbeitsagenturen in Neuruppin und Frankfurt zunächst stark eingeschränkt und ab 2018 vollständig abgelehnt." Offiziell heißt es dazu von den Agenturen, dass die GGS über nicht ausreichend eigene Ausbildungsräume und für einige Ausbildungsberufe, zum Beispiel in der Landwirtschaft, auch nicht über Fachkräfte verfüge. Dagegen steht, dass die Eignung der GGS regelmäßig von unabhängigen Prüfungseinrichtungen bestätigt wurde, zuletzt im August dieses Jahres. Und dass das Unternehmen wegen seiner Erfolge durch das Land Brandenburg auch mit Mitteln aus dem Sozial­fonds der Europäischen Union gefördert wurde.

Über die tatsächlichen Gründe für die Ablehnungen kann man nur Vermutungen anstellen. Zum Beispiel, dass die Mitarbeiter der Bundesbehörde den organisatorischen und verwaltungsmäßigen Mehraufwand scheuen. Von einem Mitarbeiter der Agentur in Frankfurt musste sich Sander schon sagen lassen, "dass wir in der Zentrale in Nürnberg deshalb aufgefallen sind, weil in Brandenburg so viele Anträge auf das persönliche Budget gestellt wurden".

"Sowohl wir als auch die betroffenen jungen Leute sowie deren Eltern fühlen sich ohnmächtig gegenüber dieser Praxis", beschreibt Sander. Selbst Anfragen, die Bundestagsabgeordnete von CDU, SPD und FDP an die Bundesregierung zur Vergabe der persönlichen Budgets stellten, brachten keine greifbaren Ergebnisse. Denn über die Vergabe der Budgets entscheiden die Mitarbeiter der Arbeitsagentur letztlich autonom, eine Kontrolle der Bewilligungen erfolgt nicht.

Besonders perfide erscheint das Vorgehen der Agentur im Falle eines jungen Mannes aus Fürstenwalde, der einen Landwirtschaftsberuf erlernen wollte. Nach Ablehnung eines Persönlichen Budgets durch die Arbeitsagentur reichte er Klage beim Sozialgericht in Frankfurt (Oder) ein und wandte sich an die Schlichtungsstelle zum Behindertengleichstellungsgesetz in Berlin. Der dort mit allen Beteiligten entstandene Schlichtungsvorschlag besagte, dass dem jungen Mann die Maßnahme bei der GGS zu bewilligen sei, doch die Agentur für Arbeit lehnte ohne Begründung ab.

Eine Anfrage unserer Zeitung, weshalb man sich so verhalte, beantwortete ein Mitarbeiter der Agentur mit dem kühlen Satz: "Wir fühlen uns in erster Linie den benachteiligten Jugendlichen verpflichtet und nicht den Interessen gewerblicher Bildungsanbieter". Die traurige Folge ist: Sander hat am 7. November einen Insolvenzantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit der GGS beim Amtsgericht Frankfurt einreichen müssen.