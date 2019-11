Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Verschiedenes aus Ateliers und Handwerkstätten können die Gäste des Kulturzentrums in Rathenow in den nächsten Wochen bis zum 19. Januar bewundern.

Die Bilder, Holzskulpturen, Strickfiguren und vieles mehr dienen aber nicht nur als schöne Anschauungsobjekte und Schmuck des Kulturzentrums in Advents- und Weihnachtszeit, sie können auch käuflich erworben werden. So finden sich darunter sicher individuelle Geschenke, die gut unter den Weihnachtsbaum passen.

"Zwei Bilder wurden bereits bei der Eröffnung der Ausstellung am Donnerstagabend verkauft", sagt Sylvia Wetzel, Sprecherin des Kulturzentrums. Zur Eröffnung waren fast alle 37 Aussteller anwesend. Sie stammen aus dem gesamten Havelland."Wir hatten immer mal wieder auch Künstler aus dem Bereich Friesack, aber in diesem Jahr konnten wir auch Künstler aus dem Ostahvelland begrüßen", so Wetzel. In Berlin, Brieselang, Falkensee, Schönwalde-Glien, aber auch in Schollene, Rathenow, Premnitz, Nennhausen, Kotzen und dem Milower Land haben die beteiligten Künstler ihre Ateliers und Werkstätten.

Selbst Erotisches ist in der Ausstellung zu entdecken. Kärbholz aus Nennhausen, alias Jörg Richter, ist zum zweiten Mal bei der Weihnachtsausstellung im Kulturzentrum dabei. Er zeigt unter anderem seine Holzskulptur "Weiblichkeit". "Daniel Schröder, Künstler aus Großwudicke und schon langjährig bei der Weihnachtsausstellung dabei, sprach zur Eröffnung über die Weihnachtsausstellung, über die Kultur und zum Kulturzentrum im Namen der Künstler", berichtet weiter Wetzel. Musik begleitete die Eröffnung - Ein Blockflötenduo der Musik- und Kunstschule Havelland sorgten für Unterhaltung.