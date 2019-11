MOZ

Frankfurt Die erste Konzertbus-Aktion des Brandenburgischen Staatsorchesters wurde gut angenommen. Ob es für kommende Konzerte wieder einen geben könnte, oder sogar zwei, verriet Marketing-Leiter Uwe Stiehler der Märkischen Oderzeitung

War der Konzertbus am 8. November eine einmalige Aktion?

Nein, war er nicht. Der gute Zuspruch ermutigt uns, diesen Service für unser nächstes Philharmonisches Konzert am 6. Dezember wieder anzubieten.

Auf welcher Route wird er diesmal unterwegs sein?

Auf der gleichen wie bei der Premiere. Wir fahren um 18 Uhr in der Schützenstraße in Beeskow los, halten in Mixdorf an der Kirche, in Müllrose in der Mixdorfer Straße und am Marktplatz und erreichen um 19 Uhr die Konzerthalle in Frankfurt.

Was wird am 6. Dezember gespielt?

Das Publikum darf sich auf einen Weltstar der Klassik-Szene freuen: Bei Sharon Kam ist das nicht übertrieben. Sie ist eine der besten Klarinettistinnen der Welt und wird den Solopart in Mozarts Klarinettenkonzert übernehmen. Das Stück hat auch als Filmmusik in "Jenseits von Afrika" Kinogeschichte geschrieben.

Werden Sie den Konzertbus auch im nächsten Jahr anbieten?

Als wir das Bus-Experiment begannen, sagten wir, wir probieren das drei Mal aus und schauen, wie das Angebot angenommen wird. Wir werden also auf jeden Fall am 17. Januar zum 5. Philharmonischen Konzert wieder einen Bus auf die Reise schicken. Und wenn die Nachfrage weiter so bleibt wie bisher, möchten wir das gern zu jedem Philharmonischen Konzert anbieten, das 2020 in Frankfurt gespielt wird. Und nicht nur das: Wir überlegen, ob wir nicht vielleicht schon am 17. Januar einen zweiten Konzertbus von Eisenhüttenstadt aus anbieten.

Wovon machen Sie Ihre Entscheidung abhängig?

Ganz einfach: Von der Nachfrage. Ist sie so, wie jetzt in Beeskow, Mixdorf und Müllrose, würden wir das wagen.

Anmeldung für Bus und Konzert unter Tel. 0335/5527317 oder per E-Mail: marketing@bsof.de. Die reservierten Karten gibt es dann an der Abendkasse.