Beim internationalen Gliding Cup in Klix wurde Kai Brademann 15. in der Standardklasse. © Foto: prv

Die Segelflieger des Fliegerklubs Brandenburg haben in diesem Jahr ordentlich abgehoben, was sich in vielen guten Platzierungen niederschlug. © Foto: prv

Jan Jensen

Brandenburg (BRAWO) Auch in diesem Jahr sind die Piloten des Fliegerklub Brandenburg wieder ganz vorn mitgeflogen: Im wichtigsten dezentralen Wettbewerb, der 1. Segelflug-Bundesliga, in der es darum geht lange Strecken mit möglichst hohen Durchschnittgeschwindigkeiten zu fliegen, belegte der Verein einen hervorragenden 4. Platz – ein großer Sprung vom 19. Platz im vergangenen Jahr.

In der ebenfalls dezentralen DMSt (Deutschen Meisterschaft im Streckensegelflug), in der die Piloten durch möglichst lange Strecken viele Punkte in verschiedenen Flugzeugklassen sammeln, hat der Fliegerklub dieses Jahr den 6. Platz undesweit belegt und schneidet damit satte drei Ränge besser ab gegenüber dem Vorjahr. Dabei flogen die Piloten des Vereins äußerst bemerkenswerte 130.000 Kilometer und sind damit mit Abstand Spitzenreiter im Bundesland Brandenburg.

In der Frauenwertung belegten Sarah Drefenstedt den 5. Platz bundesweit und Ines Engelhardt den 8. Platz. Julius Gäde belegte bei den Junioren - im sogenannten Young EagleSpeed Cup - deutschlandweit den 4. Platz.

Auch die Einzelwertungen für das Land Brandenburg können sich sehen lassen. Die besten DMSt-Flieger sind hier: Ines Engelhardt (Platz 2, Clubklasse), Max Michaelis (Platz 2, Doppelsitzerklasse) und Klaus Reinhard (Platz 5, 18m-Klasse). In der 15m-Klasse werden gleich alle ersten fünf Plätze von Piloten aus Brandenburg/Havel belegt: Michael Schopka, Herbert Martin Vater, Matthias Kaese, Jürg Holland und Julius Gäde.

Gute Wetterverhältnisse begünstigten Flugaktivitäten

An vielen Tagen in diesem Jahr waren die Wetterverhältnisse im Norden und Osten der Bundesrepublik für den Segelflug ausgezeichnet. So war es dem Brandenburger Himmelstürmern möglich, viele lange Strecken zu fliegen. Sarah Drefenstedt verpasste dieses Jahr nur knapp die "magische" 1000er-Marke und flog am 7. Mai 995 Kilometer weit – wohl gemerkt "am Stück", ohne Zwischenlandung und allein durch die Kraft warmer Luftmassen, die das Segelflugzeug nach oben drücken. Auch Herbert Horbrügger hat gleich zwei Flüge über 800 Kilometer absolviert.

Erfolge auch in zentralen Wettbewerben in ganz Deutschland

Neben den dezentralen Wettbewerben sind die Brandenburger Segelflieger in der Sommersaison regelmäßig auf Wettbewerben in ganz Deutschland vertreten – und auch die Ergebnisse sind in diesem Jahr hervorragend. So landeten in der Deutschen Meisterschaft in Zwickau in der Clubklasse Rolf Engelhardt auf Platz 15, Sarah Drefenstedt auf Platz 19 und Ines Engelhardt auf Platz 34.

Julius Gäde hat in der Junioren Qualifikationswettbewerb in Hirzenheim den 3. Platz belegt und sich somit für die Deutsche Meisterschaft der Junioren im nächsten Jahr qualifiziert. Benedikt Sindermann nahm an zwei kleineren Wettbewerben Teil und holte in den Berliner Meisterschaft und im Porta Wettbewerb jeweils Platz 1. Im internationalen Gliding Cup in Klix belegte Herbert Horbrügger den 22. Platz (18m Klasse) und Plätze 11 und 15 gingen an Rolf Engehardt und Kai Brademann (Standard Klasse).