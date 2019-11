red

Beelitz/Lühnsdorf Mit dem "Kreativnetzwerk FlämingSchmiede" startete offiziell ein neues branchenübergreifendes Netzwerk in der Reiseregion Fläming. Ziel ist es über die kommenden Jahre eine gemeinsame Ideen- und Produktentwicklung mit interessierten Akteuren anzuregen, Kooperationen zu schließen und den Fläming als kreative Region weiter bekanntzumachen. Zur ersten offiziellen Veranstaltung des neuen Netzwerkes war das Interesse aus Wirtschaft und Politik groß.

Unter den 60 Teilnehmern waren auch bekannte Partner aus dem Crowdfunding-Wettbewerb. Das Hotel "Haus Fläming" aus Dahnsdorf, die Seifenmanufaktur von Gabi Sußdorf aus Nuthetal, das Atelier "ArtFiness" von Gabriele Hiller aus Michendorf, der Verein der Offenen Höfe in der Nuthe-Nieplitz-Region, das Schlafwagenhotel "Bahnhof Rehagen" sowie "Schloss Blankensee" von Sven Malmstroem haben sich zum neuen Kreativnetzwerk bekannt und sind bereits eingetragene Mitglieder.

Der Tourismusverband Fläming e.V. ist ebenso Gründungsmitglied und gleichzeitig Träger des Kreativnetzwerkes FlämingSchmiede. Daniel Sebastian Menzel, Geschäftsführer des Tourismusverbandes, und Netzwerkmanagerin Katja Benke stellten die Ziele und Maßnahmen des Netzwerkes FlämingSchmiede vor. "Das Netzwerk soll branchenübergreifend arbeiten und richtet sich an Akteure aus der Reiseregion Fläming, die gemeinsam neue Produkte schaffen oder Altbewährtes neu interpretieren möchten", so Benke. Grenzen oder Vorgaben gibt es seitens des Netzwerkmanagements kaum. Ein kreativtouristischer Zusammenhang muss jedoch bestehen. Denn letztlich soll sich der Fläming als Kreativregion etablieren.

Während der Auftaktveranstaltung erhielten die Teilnehmer auch einen Vorgeschmack auf die Arbeit im Kreativnetzwerk. Unter der Leitung von Dr. Alexander Schuler von der Tourismus- und Regionalberatung BTE gab es einen ersten Workshop rund um das Thema Kreativität im Fläming. Sein Ziel war es, die Teilnehmer mit einer ersten Idee nach Hause gehen zu lassen. "Die sind bestenfalls knackig formuliert und passen auf einen Bierdeckel", so der Tourismusexperte aus Berlin.

"Die kreativen Ansätze aus dem Crowdfunding-Wettbewerb sollten keinesfalls in der Schublade verschwinden, deshalb bemühte sich der Tourismusverband Fläming e.V. erfolgreich um eine GRW-Förderung", fasst Daniel Sebastian Menzel, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fläming e.V., das Pilotprojekt zusammen. Unterstützung erhielt er von den Wirtschaftsförderungen der Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming, dem Netzwerkprojekt "Smart Village e.V." aus Bad Belzig, der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, der IHK Potsdam und dem Clustermanagement Tourismus, einer Abteilung der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH. Dass sich so viele Partner für die Idee des Kreativnetzwerkes stark machen, zeigt Wolfgang Blasig, Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark und Vorsitzender des Tourismusverbandes Fläming e.V., vor allem eins: "Wir sind auf dem richtigen Weg, um den Tourismus und damit auch einhergehende wirtschaftliche Effekte in der Reiseregion Fläming positiv zu entwickeln."

Nach dem Auftakttreffen wird es künftig Netzwerkveranstaltungen zur gemeinschaftlichen Ideen- und Produktentwicklung geben. Zur Stärkung des Bekanntheitsgrades der einzelnen Netzwerkmitglieder sind darüber hinaus verschiedene Kommunikationsaktivitäten geplant. "Die ersten Maßnahmen starten auch schon in naher Zukunft und ich freue mich wahnsinnig auf die gemeinsame, kreative Arbeit mit allen Kollegen und Kolleginnen im Fläming", sagt Benke. Interessierte, die mal in die Netzwerkarbeit hineinschnuppern möchten, können sich jederzeit an das Netzwerkmanagement wenden: Kreativnetzwerk FlämingSchmiede c/o Tourismusverband Fläming e.V. Zum Bahnhof 9 in 14547 Beelitz, Telefonnummer 033204/628728, Mail: k.benke@reiseregion-flaeming.de.