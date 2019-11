Mandy Oys

Hennigsdorf (MOZ) Als ein 48-Jähriger Donnerstagabend seine Wohnung betrat, überraschte er einen Einbrecher.

Gegen 17 Uhr schloss er seine Wohnungstür an der Fontanestraße auf, in der Wohnung stand der Fremde. Der Einbrecher hatte laut Polizeisprecher Stefan Rannefeldt die Balkontür aufgehebelt. Einer von mehreren Fällen in den vergangenen Tagen.

Als der Mieter durch die Tür kam, flüchtete der Einbrecher. Der 48-jährige Hennigsdorfer verfolgte ihn kurzerhand. Ecke Fontanestraße/Krumme Straße an einem Garagenkomplex verlor er den Mann aus den Augen.

Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden: 03301 8510.