Volkmar Ernst

Liebenberg (MOZ) Mit 700 Tannen und anderthalb Kilometer Lichterkette haben die Mitarbeiter von Schloss Liebenberg den Gutshof in einen weihnachtlichen Marktplatz verwandelt. Etwa 120 Händler, die auf dem weitläufigen Gelände und in den Scheunen ihre Waren feilbieten, werden erwartet, wie Robert Kallweit-Bünger berichtet. Seit 2011 trägt er die Verantwortung für die Organisation des fröhlichen Markttreibens. Durchaus eine logistische Herausforderung, wie er gern zugibt.

Verzichtet wird in diesem Jahr auf die Nachtwächterstunde. Alternativ gibt es am Sonnabend und Sonntag dafür jeweils von 17.30 bis 17.45 Uhr ein Turmblasen mit dem Liebenberger Weihnachtsengel. "Nach zehn Jahren war es einfach an der Zeit, Veränderungen vorzunehmen", so Kallweit-Bünger dazu. Ob es ankommt, müsse die Zeit zeigen. "Die Möglichkeit, etwas zu ändern, bleibt uns unbelassen", so der Organisator.

An allen vier Adventswochenenden können sich Besucher von 12 bis 19 Uhr auf dem Areal umsehen. Mit insgesamt bis zu 60 000 Besuchern rechnet er auch in diesem Jahr wieder. "Immerhin haben wir viel zu bieten, sowohl kulinarische Köstlichkeiten als auch Kunstgewerbe und regionale Produkte. Einzig das Wetter können wir noch nicht beeinflussen, aber wird haben Schnee bestellt, nicht auf den Straßen, sonderen nur auf dem Hof", so Kallweit-Bünger weiter. Klar, dass die meisten Anbieter aus der Region kommen. Doch es gibt auch welche aus anderen Bundesländern. Den weitesten Anfahrtsweg hat ein Zehdenicker, der vor 30 Jahren nach Schweden ausgewandert ist und nun auf dem Liebenberger Markt nordischen Weihnachtsschmuck anbietet.

Glühwein-Gutschein

Etwa 80 Mitarbeiter werden sich an den Wochenende um das Wohl der Gäste kümmern – vom Einlasser über die Parkplatzteinweiser bis hin zu den Fahrern der Shuttlebusse. Damit die Einwohner von Liebenberg nicht erneut über das Auto-Chaos im Ort klagen, wurden zusätzliche Parkflächen ausgewiesen und ein Shutt­le-Service eingerichtet. Den gibt es auch von den Bahnhöfen in Neulöwenberg und Grüneberg aus, wobei den Bahnfahrern die Benutzung der Züge noch dadurch versüßt wird, dass sie einen Glühwein-Gutschein erhalten. "Da haben Autofahrer das Nachsehen", sagt Kallweiet-Bünger und lacht. "Wir hoffen, dass viele Besucher das Angebot annehmen, weil sie sich dann die Anfahrt über die Straße und die Parkplatzsuche ersparen. Außerdem tun sie gleich noch etwas für die Umwelt." Dass die Preise angehoben werden mussten, bedauert er. "Aber es ging nicht anders." Dafür seien die Konzerte in der Kirche und ebenso die WCs frei zugänglich.

Weitere Informationen unter www.schloss-liebenberg.de