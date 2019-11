Mandy Oys

Hennigsdorf (MOZ) Mit einem Ablenkungsmanöver gelang Dieben am Donnerstag der Griff in die Registrierkasse eines Blumenladens an der Berliner Straße.

Ein Mann lockte die Angestellte um die Mittagszeit nach draußen, gab vor, Preise zu den dort ausgestellten Gestecken erfragen zu wollen. Der andere Täter nahm derweil mehrere Hundert Euro aus der Kasse, berichtet Polizeisprecher Stefan Rannefeldt.

Die Täter verschwanden zu Fuß in Richtung Spandau. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren des Diebstahls.