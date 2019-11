Simone Weber

Rathenow Mario Goldstein, zu DDR-Zeiten geboren in Oelsnitz (Vogtland), wurde zum Weltenbummler. Sein persönlich wohl spannendstes Abenteuer erlebte er bei einer Wanderung entlang der früheren innerdeutschen Grenze. Wo einst Mauer war, ist heute viel Natur. Im Kulturzentrum berichtete Goldstein kürzlich per 100-minütigem Multivisionsvortrag, was er erlebte und wie aus dem ehemaligen Todesstreifen eine Lebenslinie wurde - ein Grünes Band.

In zwei Etappen war Goldstein gewandert. 53 Tage lang ging es im Herbst 2016 zunächst über 763 Kilometer entlang der heutigen Landesgrenze Thüringens. 2018 folgten 47 Wandertage über insgesamt 600 Kilometer vom Brocken in Sachsen-Anhalt bis hin zur Ostseeküste.

Dem Wanderer gingen viele Gedanken durch den Kopf, auch zur eigenen Vergangenheit. 1988 war der 18-jährige Mario Goldstein, gemeinsam mit seinem Freund, beim Fluchtversuch an der tschechoslowakischen Grenze zu Österreich festgenommen und nach einem halben Jahr Haft in der DDR von der Bundesrepublik freigekauft worden.

Er hat in der Folge viel von der Welt gesehen. Vor drei Jahren stellte sich Goldstein erstmals seiner Geschichte und wollte auch die wundervolle Natur des "Grünen Bandes" erleben. "Ich traf Menschen wie Kai Frobel, der als Vogelkundler das Grüne Band als Lebensband maßgeblich mitinitiierte, frühere Grenzsoldaten und BRD-Zöllner, in ihre Heimat zurückgekehrte Flüchtlinge wie mich, Naturschützer und Menschen, die am Grünen Band ihren Lebenstraum verwirklichen", so der Weltenbummler während seines Vortrags im Kulturzentrum. Veranstalter war der Landkreis Havelland, der Eintritt war frei.

"Freiheit kann man nicht mit Grenzzäunen und einer Kalaschnikow aufhalten. Ich habe auf der Wanderung meine Versöhnung mit meiner Vergangenheit gefunden", sagte Mario Goldstein. "Die Vision der Entwicklung vom Todesstreifen zur Lebenslinie ist Wirklichkeit geworden, aber braucht noch viel Unterstützung."

Mario Goldsteins "Abenteuer Grünes Band. 100 Tage zu Fuß entlang der ehemaligen deutsch-deutsch Grenze" erschien im Knesebeck Verlag und ist im Buchhandel verfügbar.