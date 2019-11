Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel In der Nacht zum Freitag wurden Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr gegen Mitternacht von den Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Neustadt zu einem vermeintlichen Gebäudebrand gerufen. Vor Ort vernahmen sie einen rauchigen Geruch, konnten jedoch kein Feuer ausmachen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der beißende Geruch aus der Wohnung eines 78-Jährigen kam. Er hatte sich etwas zu Essen zubereiten wollen und dabei vergessen, die heiße Bratpfanne mit Essensresten vom Herd zu nehmen, weshalb die Pfanne zu schmoren begann.

Die Bewohner wurden nicht verletzt und konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei ermittelt nun zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.