BRAWO

Götz In der Nacht von Donnerstag zu Freitag entwendeten Fahrzeugdiebe einen weißen VW-Transporter T6 mit dem amtlichen Kennzeichen: DON-X 616. Jener wurde zuvor am Fahrbahnrand der Straße Am Mühlenberg im Ortsteil Götz geparkt. Besonders auffällig am Fahrzeug ist ein schwarzes Dach. Die Polizei leitete entsprechende Fahndungsmaßnahmen und ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.