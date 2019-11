GZ

Gransee Ein nicht alltäglicher Vorfall ereignete sich am Donnerstag in einer Granseer Schule. Wie die Pressestelle der Polizei am Freitag mitteilte, brachte ein 15-jähriger Schüler einen Elektroschocker mit in die Schule.

Doch nicht nur das. Er packte das Gerät in einer Pause aus, zeigte und hantierte damit auch vor anderen Schulkameraden. Die Waffe wurde ihm schließlich durch eine Lehrerin abgenommen und an die herbeigerufene Polizei übergeben. Woher der Schüler seinen Elektroschocker hatte, ist der Polizei zufolge zurzeit noch unklar. Bereits vor dem Eintreffen der Beamten wurde der beschuldigte Junge an seine Eltern übergeben, verletzt wurde durch den Schocker zum Glück niemand. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern der Polizei zufolge an.