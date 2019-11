BRAWO

Lehnin Die Bauarbeiten in der Lehniner Friedensstraße erfordern neue Straßensperrungen entlang der Ortsdurchfahrt, da der Asphalt jetzt auch im Bereich der Einmündung der Lindenstraße bis zum Rathaus (Friedensstraße 3) eingebracht ist.

Die Zufahrt zum Rathaus erfolgt ab Montag, 2. Dezember, deshalb aus Richtung Golzow durch die Belziger Straße. Die Friedensstraße wird dann voll gesperrt sein. Die Grundstücke sind bis Mittwoch, 4. Dezember, nur fußläufig erreichbar. Die Einmündung Lindenstraße bleibt geschlossen. Parken im Baustellenbereich in der Friedensstraße ist untersagt.

Die Zufahrt zur Bäckerei Kirstein erfolgt zudem während der Bauarbeiten über den Rathaus-Parkplatz. Die Zufahrt ist allerdings nur während der Öffnungszeiten der Bäckerei bzw. des Rathauses offen.

Nach dem Aufbruch der Friedensstraße werden dort provisorische Rampen an den Zufahrten errichtet. Der Bau des Regenwasserkanals beginnt am Rathaus in Richtung Bahnhofstraße.

Für die Müllabfuhr sind die Behälter bis 12 Uhr am Vortag auf dem Randstreifen oder an der Zufahrt abzustellen. Die Baufirma transportiert diese zu einem Sammelplatz und zurück.

Weitere Nachfragen der Anwohner beantwortet die zuständige Baufirma unter Tel. 01 70/33 833 68.