Schwedt Polizisten retten polnischen Bürger aus der Oder

Am zeitigen Donnerstagnachmittag gegen 14.50 Uhr stürzte sich ein Mann von der Brücke in der Brückenstraße in die Oder. Dabei befand er sich auf polnischer Seite. Zufällig waren zwei Polizisten, davon einer noch in Ausbildung, in der Nähe des Unglücksortes. Vom Ufer aus versuchten die Helfer den im Wasser treibenden Mann zu greifen, was aber durch die starke Strömung mehrfach misslang. Daraufhin lief der Auszubildende ins Wasser und schwamm auf den Treibenden zu. Er konnte ihn fassen und brachte den 54-jährigen Polen lebend ans Ufer. Von dort wurde er dann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der junge angehende Polizist wurde ambulant behandelt und wird in wenigen Tagen wieder dienstfähig sein.