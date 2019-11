BRAWO

Brandenburg an der Havel In der Advents- und Weihnachtszeit lädt das Begegnungszentrum Sankt Bernhard Gemeinschaftskirche zu einigen besondere Veranstaltungen. So findet am heutigen Sonntag, 1. Dezember, um 15 Uhr ein Adventsliedersingen mit dem Brandenburger Volkschor in der Kirche, Thüringer Straße 68 statt. Außerdem wird am Dienstag, 3. Dezember, ab 8 Uhr zum Morgengebet in die Kirche und am Mittwoch, 4. Dezember, von 9.30-10.30 Uhr zur Kinderkrabbelgruppe ins Begegnungszentrum Vis-à-Vis, Frankenstraße 44, geladen. Hier findet am Freitag, 6. Dezember, zwischen 15 und 18 Uhr dann der wöchentliche Kindertreff (ab acht Jahren) statt.Zuvor gibt es in der Adventszeit aber bereits ab 14. 30 Uhr eine Kinderweihnachtslieder-Probe für den Heilig Abend-Gottesdienst.