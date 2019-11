Juliane Keiner

Bad Belzig (moz) Das große Weihnachtsbasteln des Netzwerkes Gesunde Kinder Potsdam-Mittelmark war – wie in jedem Jahr – ein Besuchermagnet. Viele Familien kamen in die Tanzschule Mierisch, die kostenfrei ihre Räume zur Verfügung stellte. In vorweihnachtlicher Atmosphäre wurde geklebt und verziert, geschnitten und genascht. Daniela Wiederhold und Wenke Büdke vom Netzwerk hoffen auf viele, viele Basteleien, mit denen Kinder am Wettbewerb teilnehmen möchten. Die weihnachtlichen Basteleien - es darf natürlich auch geschraubt, gesägt und gebacken werden - können postalisch das Netzwerk Gesunde Kinder Potsdam-Mittelmark, z.H. Wenke Büdke, Niemegker Straße 45 in 14506 Bad Belzig geschickt oder vorbeigebracht werden.