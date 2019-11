René Wernitz

Berlin/Havelland (MOZ) Ein verpflichtendes Jahr für Männer und Frauen bei Bundeswehr oder im sozialen Sektor? "Ich befürworte die allgemeine Dienstpflicht seit der ersten Stunde. Sie richtet sich an alle jungen Erwachsenen und festigt den Zusammenhalt unserer Gesellschaft", so drückt die CDU-Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann ihre Zustimmung aus.

Im Nachgang zu einem CDU-Werkstattgespräch "Dienstpflicht", das am Donnerstag stattfand, ließ Tiemann den Regionalmedien in ihrem Wahlkreis 60 (Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I) eine Mitteilung zukommen. Wie die Politikerin darin im Zusammenhang mit der Dienstpflicht-Idee erklärt, sei es vielen Mitgliedern der Union ein Anliegen, den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt nachhaltig zu stärken. Zusätzlich ermögliche die Pflicht jungen Menschen, über den Tellerrand hinauszuschauen und die Vielfalt der Gesellschaft zu entdecken. Dies fördere die gegenseitige Akzeptanz und Toleranz für andere Meinungen und Lebensentwürfe.

Wie es aus der Mitteilung weiter hervor geht, dränge Dietlind Tiemann nun auf eine Einführung der allgemeinen Dienstpflicht. Die Idee war im Sommer 2018 erstmals durch die damalige CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer laut geworden. Inzwischen ist sie Parteichefin und Bundesverteidigungsministerin. Zum 1. Juli 2011 wurde die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt, einhergehend auch die Ersatzdienste.