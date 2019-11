MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Ein Marokkaner (39) hat am Donnerstagabend in der Eisenbahnstraße in Fürstenwalde einen Anwohner attackiert. Sein Opfer hatte ihm zuvor Einlass in ein Mehrfamilienhaus gewährt.

Nachdem er die Tür öffnete, folgten Schläge und auch Bisse. Selbst als der Mann auf dem Boden lag, schlug der 39-Jährige weiter zu. Anschließend warf er einen Rollator gegen die Tür. Die alarmierte Polizei nahm den Wüterich fest, der sich heftig wehrte und einen Beamten dabei ins Gesicht schlug.