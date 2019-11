Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Zu gleich zwei Unfällen beim Abbiegevorgang kam es am Donnerstagnachmittag.

Dabei kam es gegen 17 Uhr an der Bauhofstraße EckeJacobstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 31-jährigen Toyota-Fahrerin, und einem Mädchen. Die Frau fuhr zwar bei Grün, übersah jedoch den Vorrang des Mädchens, das ebenfalls bei grüner Ampelschaltung die Jacobstraße überqueren wollte. Das Kind wurde dabei leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Betreuung an der Unfallstelle. Der Toyota blieb weiter fahrbereit. Ein Sachschaden war nicht ersichtlich.

Fast zur selben Zeit kam eszu einem Unfall in der Brandenburger Altstadt. Hier bog der 58-jährige Fahrer eines VW-Transporters, bei grüner Ampelphase, von der Magdeburger Landstraße nach rechts in die Friedrich-Franz-Straße ein, ohne den Vorrang der ebenfalls bei grüner Ampelphase querenden Fußgänger zu beachten. Er übersah eine Mutter (29) mit zwei Kindern (einem laufenden, einem im Kinderwagen), die die Friedrich-Franz-Straße querten und stieß mit ihnen zusammen. Dabei stürzten die beiden Kinder auf den Boden und verletzten sich leicht. Zunächst kümmerten sich Passanten um die leicht verletzten Kinder, Rettungskräfte brachten sie jedoch später zur Beobachtung in ein umliegendes Krankenhaus.

Am VW Transporter entstand leichter Sachschaden, der auf etwa 300 Euro geschätzt wurde. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und Spuren gesichert