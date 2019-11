Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Der grüne Leuchtpfeil, der seit Freitag an der Ecke Külzstraße/Platz am Stern prangt, dürfte viele Fürstenwalder genauso froh stimmen wie das erste Adventslicht am Sonntag. Nachdem sein Vorgänger, ein grüner Blechpfeil, im Juni abmontiert wurde, staute sich auf der Hauptverkehrsachse oft der Verkehr.

Das dürfte vorbei sein. Der Leuchtpfeil, so hatte es Michael Rose, Leiter des Straßenverkehrsamtes, angekündigt, ist signalgesteuert und mit allen Ampeln im Knotenbereich abgestimmt. Am Freitagvormittag waren die Ampeln mit orangefarbenen Überzügen versehen – damit Fred Gatowski und seine Kollegen von der Beleuchtungssystem-Firma Spie ihre Arbeit verrichten konnten. Wenig später hing auch der neue Pfeil am alten Platz.

Und: Die Steuerung scheint gut zu funktionieren. "Es fließt, hier steht kein einziges Auto", berichtete Bianca Bochan, Inhaberin des Modegeschäfts 36 Grad, als sie gegen 14.45 Uhr aus dem Fenster schaute. Der alte Blechpfeil war entfernt worden, weil der Knotenpunkt zur Unfallhäufungsstelle geworden war – sieben Unfälle mit Personenschaden hatten sich dort in drei Jahren ereignet.