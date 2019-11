Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Sie sind jetzt stolze Träger der TH-Spange in Silber – die zwei Frauen und 34 Männer von der Amtsfeuerwehr Schlaubetal, die kürzlich in Müllrose vier Autos nach allen Regeln der Kunst zerlegt haben. Während einer mehrstündigen abendlichen Übung, mit der sie dem zuvor erfolgreich absolvierten Grundlehrgang "Technische Hilfe" (TH) sozusagen das i-Tüpfelchen aufgesetzt haben. Und die damit eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben, dass sie auch in kniffligen Unfallsituationen – in diesem speziellen Fall, wenn die Unfallautos auf der Seite zu liegen kommen und hinterm Steuer eine oder mehrere Personen eingeklemmt sind – jederzeit schnell und mit sicheren Handgriffen Hilfe leisten können.

"Ich bin wirklich stolz auf meine Einsatzkräfte", betont Chris­tian Weiß, Amtswehrführer im Amt Schlaubetal. Alle 36 Feuerwehrleute haben die abendliche Übung erfolgreich durchgeführt. Eine Übung, die zum einen in einer ganz besonderen Atmosphäre stattfand, denn: "Vier Schiedsrichter des Kreisfeuerwehrverbandes Oder-Spree und für die medizinische Beurteilung Gregor Goldenbogen von der DRK-Wasserwacht Müllrose haben den Kameraden ständig über die Schulter geguckt", erklärt Christian Weiß und ergänzt: "Das war eine klassische Prüfungssituation. Und erwachsene Frauen und Männer waren wirklich richtig aufgeregt." Zum anderen haben die Feuerwehrleute nicht nur mit ihnen bekannter, sondern auch mit neuer Technik geübt.

Das Bergen von Verkehrsunfallopfern wird bei der Schlaubetaler Amtsfeuerwehr immer im Herbst trainiert. Das Szenario diesmal: Vier Pkw liegen nach einem Unfall auf der Fahrerseite, alle vier Fahrer sind hinter den Lenkrädern eingeklemmt. Vier Fahrzeuge deshalb, weil vier Gruppen zu je neun Einsatzkräften gleichzeitig geübt haben. Dabei ging es aber nicht einfach darum, die Autos schnell zu öffnen und die verletzten Fahrer – in diesem Fall Übungspuppen der Landesfeuerwehrschule Eisenhüttenstadt – herauszuziehen. Die Rettung musste unbedingt erschütterungsfrei erfolgen, damit die Wirbelsäule der Verletzten nicht zusätzlich belastet wird. "Achsengerechtes Retten" nennt man das. Hauptaufgabe war zudem die Sicherung der Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr, gegen eine mögliche Brandentstehung und -ausbreitung und das Sichern der Autos gegen das Umkippen.

Letzteres konnten die 36 Feuerwehrleute aus Grunow, Müllrose und Rießen – das sind die Schwerpunktfeuerwehren im Amt, die mit hydraulischen Rettungssätzen ausgerüstet sind – mit nagelneuen Rettungsstützen üben. Das Amt hatte diese gekauft, da sie stabiler sind als Holzstapel oder Provisorien aus Steckleitern und Spanngurten.

Neue Rettungstechnik

Für das Öffnen der Autodächer haben die Frauen und Männer die auf ihren Fahrzeugen vorhandenen hydraulischen Rettungsgeräte, die über Schläuche fest mit Aggregaten verbunden sind, genutzt. Aber: Dank einer Leihgabe der Landesfeuerwehrschule konnte eine der vier Gruppen mit Rettungsspreizer und -schere, die ihre Kraft allein aus einem Akku ziehen, üben. "Das ist schon eine Innovation", ist Christian Weiß begeistert, "diese Geräte sind viel flexibler einsetzbar und auch viel leiser. Die Anschaffung wäre allerdings eine große Investition."