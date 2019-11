red

Bad Belzig (BRAWO) Die Tanzgruppe der Mittelaltertanzgruppe "Flämurium" trifft sich ab Dezember immer jeden zweiten Montag ab 17.00 Uhr bis zirka 18.30 Uhr im Jacob Wächtlerhaus Bad Belzig. Also erstmalig am 9. Dezember. Die Proben sind auch für Neugierige, die eventuell der Tanzgruppe beitreten möchten. "Einige Auftritte für das nächste Jahr sind schon angefragt, so können wir gut vorbereitet in und durch das neue Jahr tanzen", berichtet Gemeindepädagogin Christina Zesche voller Vorfreude.

Weitere Informationen sind bei Christina Zesche erhältlich: 033843/51446 oder Handy 01744340962.