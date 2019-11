Claus Liesegang

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Kindernachsorgeklinik Berlin Brandenburg stellt zum Jahresende ihren Betrieb ein. Das teilte Geschäftsführerin Sandra Bandholz am Freitagnachmittag mit. Betroffen sind etwa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Den Beschluss hätten die Gesellschafter am Mittwochabend getroffen. Hintergrund ist, dass die Klinik ihren aktuellen Sitz in den Gebäuden der Michelskliniken auf dem Gelände des ehemaligen SED-Politbüros in Wandlitz aufgeben muss. Der Besitzer hatte gekündigt. Zukunft sollte die Klinik am neuen Standort in Strausberg auf dem Klinikgelände der Peter- und Ingeborg-Fritz-Stiftung bekommen. Doch hierfür gibt es bis dato keinen Mietvertrag. Weil ohne die Stiftung die finanziellen Verpflichtungen von mittlerweile zehn Millionen Euro nicht zu stemmen seien, entschlossen die Gesellschafter sich zur Einstellung des Betriebs.

Die Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg ist eine seit 2009 von der Deutschen Rentenversicherung und den Krankenkassen anerkannte Rehabilitationseinrichtung, die in erster Linie herzkranke und krebskranke Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Familien im Anschluss an Akutbehandlungen aufnimmt und behandelt. Sie ist eine von nur fünf Kliniken bundesweit, die nach dem Konzept der Familienorientierten Rehabilitation arbeiten – und sie ist die einzige ihrer Art in den neuen Bundesländern. In der Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg wurden seit Ihrer Inbetriebnahme 2.500 Familien behandelt.