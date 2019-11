Bärbel Kraemer

Bad Belzig (BRAWO) "In diese Runde zu sehen, macht Hoffnung", so Dr. Christian Kirchner im Bad Belziger Ratsaal. Der Festverein der Stadt, der seit neun Jahren die Burgfestwoche und den beliebten Altstadtsommer ausrichtet und an dessen Spitze Kirchner steht, hatte mit dem Ziel neue Mitstreiter zu werben, zu einer Informationsrunde eingeladen.

Knapp 40 Frauen und Männer saßen letztendlich im Rund und erhielten einen Blick hinter die Kulissen - erhielten Einblick in die tausend kleinen und großen Aufgaben, die das "Orgateam" insbesondere vor, während und nach dem Altstadtsommer zu erledigen hat.

Die Einladung zur Mitstreiterwerbung war unter anderem auch deshalb erforderlich, weil neben dem Vereinsvorsitzenden Dr. Christian Kirchner, die Schatzmeisterin Ursula Schwill und Schriftführerin Beatrixe Ebert angekündigt haben, nicht mehr kandidieren zu wollen. Der Bad Belziger Festverein braucht damit dringend neue kreative und engagierte Köpfe, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.

Altstadtsommer 2020 in Gefahr

Ansonsten könnte dem Altstadtsommer das Aus drohen. Die Gründe für den Rückzug des Trios sind unterschiedlich. Berufliche, private und Altersgründe sind genannt. Ferner, dass bereits in den vergangenen neun Jahren die Arbeit auf zu wenig Schultern verteilt werden konnte. Bislang sind die Gründer der ersten Stunde, rund 15 aktive Vereinsmitglieder, auch heute noch die, denen die Traditionsfeste zu verdanken sind. Entsprechend hoch war für sie die Arbeitsbelastung, die insbesondere während des dreitägigen Altstadtsommers zu meistern war.

Finanziell steht das Fest, wie Kirchner betonte, auf soliden Füßen. Die diesjährige Veranstaltung hatte ein Kostenvolumen von rund 70.000 Euro. Nachdem die letzten Rechnungen beglichen sind, ist sogar ein kleines Plus als Grundstock für das kommende Jahr vorhanden. Als größtes Problem, dass neben der Mitstreiterwerbung gelöst werden muss, ist nach seiner Aussage die Suche nach einem neuen Sicherheitspartner, da der bisherige nicht mehr zur Verfügung steht.

Informationen für engagierte Mitstreiter

"Die Mehrheit die heute hier am Tisch sitzt, ist nicht vom Stamm. Das macht Mut", befand auch Schatzmeisterin Ursula Schwill. Gemeinsam wurde erklärt, welche Aufgaben auf die zukünftigen Mitstreiter zu kommen. "Man muss schließlich wissen wofür man die Rübe hinhält", so Kirchner. In dieser Folge nahmen die Informationen rund um die Aufgabenfelder einen breiten Raum ein. Für die braucht es wiederum kreative Köpfe, organisatorische Talente und helfende Hände. "Gerade vor dem Hintergrund, dass das Fest ohne Eintritt realisiert wird, hat die Organisation immer mehr an Komplexität gewonnen, sodass sich das Organisationsteam nicht nur mehr Unterstützung wünscht, sondern diese sogar dringend benötigt", betonte der Vereinsvorsitzende.

Wie viele der Anwesenden letztendlich bereit sind, wirklich Verantwortung zu übernehmen, wird sich zeigen wenn der Verein im Januar zur Mitgliederversammlung und zur Neuwahl des Vorstandes einlädt. Erste Kontakte sind zumindest geknüpft und die erfahrenen Festvereinsmitglieder sind bereit, Wissen und Erfahrungen zu teilen.