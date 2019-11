Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Ganz wie erwartet, fiel das Votum am Donnerstag einstimmig aus: Fred Bormeister, Hohen Neuendorfer Pfarrer im Ruhestand, wird Ehrenbürger der Stadt. "Fred Bormeister ist ein Bürger unserer Stadt, der mit seinem engagierten Leben die Stadt Hohen Neuendorf in einer besonderen und nachhaltigen Weise geprägt hat", waren sich die Stadtverordneten einig.

Moderator am Runden Tisch

Bormeister kam im Juli 1989 mit 56 Jahren von Berlin-Friedrichsfelde als neuer evangelischer Pfarrer in die Gemeinde Hohen Neuendorf. Er brachte sich gleich als Moderator am "Runden Tisch" engagiert in die turbulente Wendezeit ein. "Mit seiner menschlichen Größe und gesellschaftlichen Weitsicht hat er sich der unerwarteten Herausforderung gestellt und in dieser Zeit frühe und prägende Weichen für die Stadt gestellt", heißt es in der Begründung zum Beschluss.

Später wirkte Fred Bormeister als Gemeindevertreter und Stadtverordneter. Das gute Miteinander liegt ihm aber nicht nur auf der politischen Ebene am Herzen. Jahrzehntelang engagierte sich der heute 86-jährige Hohen Neuendorfer im Partnerschaftskomitee und erfüllte sowohl die Partnerschaft mit Müllheim als auch mit der polnischen Gemeinde Janow Podlaski mit Leben, organisierte Besuche und Gegenbesuche mit.

Zwei Pfarrer als Ehrenbürger

Fred Bormeister hat schon mitgeteilt, dass er die Ehre gerne annimmt. Er ist erst der Zweite in der Stadt, dem das Ehrenbürgerrecht verliehen wird, und er folgt damit auf seinen Pfarrer-Kollegen. Der evangelische Theologe Alfred Schönbucher (1922 bis 2003) aus Müllheim hat die Ehrenbürgerwürde zu seinem 75. Geburtstag am 13. März 1997 erhalten. Schönbucher gilt als "Vater der Städtepartnerschaft" zwischen Müllheim und Hohen Neuendorf, wo inzwischen auch ein Platz nach ihm benannt worden ist.