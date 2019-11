Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Das Parlament der Havelstadt hat am Donnerstag den Haushalt 2020 mit einer Enthaltung beschlossen. Geplant werden Erträge in einer Höhe von 22 Millionen Euro, denen Aufwendungen von 24,5 Millionen Euro gegenüberstehen. Das strukturelle Defizit, das aus den Rücklagen beglichen wird, beträgt rund 2,2 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt plant die 13 000-Einwohner-Kommune Auszahlungen in Höhe von 27,6 Millionen Euro.

Die Stadtverordneten bedankten sich während der Aussprache zum Haushalt bei der Stadtverwaltung, Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) und vor allem bei Kämmerin Verena Rönsch für die geleistete Arbeit. Noch im April 2019 habe es nicht danach ausgesehen. Damals wurde der Etat für das laufende Jahr verabschiedet. "Gut, dass wir jetzt vernünftig arbeiten können", erklärte Claus-Dieter Wilksch (Die Linke). Der Grüne-Stadtverordnete Reiner Merker forderte, dass künftig auch die Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe bei Haushalts-Beschluss vorliegen.