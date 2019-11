Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) An allen sechs Schulen der Stadt wird es künftig einen Anti-Mobbing-Experten geben. Das Lehrer- und Sozialarbeiterkollegium haben sich dafür speziell weiterbilden lassen und erhalten am kommenden Donnerstag im Begegnungszentrum Conradsberg ihre Zertifikate. Die sechs Ansprechpartner nehmen Hinweise zu Mobbing entgegen, gehen diesen zeitnah nach und klären solche Vorkommnisse mit den betroffenen Schülern oder in den Klassen.

Die Stadt führt damit ein im Sommer begonnenes Anti-Mobbing-Projekt dauerhaft fort. Seinen Ursprung hatte das Programm in einem erfolgreichen Vorschlag des vorjährigen Bürgerhaushaltes. Bereits im August gab es unter dem Motto "Mobbing – wie kann ich mit meinem Kind ins Gespräch kommen?" eine für Eltern gedachte Veranstaltung. Schülerinnen und Schüler der fünften und siebten Klassen erlebten Theateraufführungen, die für das Thema sensibilisierten. Dabei spielte auch Mobbing in sozialen Netzwerken eine Rolle. Darüber hinaus wurden Klassentrainings und teambildende Maßnahmen in diesen Klassenstufen angeboten.