Wolfgang Gumprich

Fürstenberg "Keine Schließzeiten in den Kitas" – so stehe es in der Satzung, darüber bräuchte man nicht zu diskutieren, erzürnte sich Olaf Bechert (CDU) in Fürstenbergs Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag. Die Satzung sei als "Strahlpunkt" erlassen worden, um den Menschen im Speckgürtel zu signalisieren, was im Norden möglich sei.

Die Verwaltung hatte die Eltern angeschrieben, dass die Kita in Bredereiche wegen Malerarbeiten geschlossen werden müsse. Das brachte Unruhe in die Elternschaft, die sich auf die Satzung berief. Von "unterschiedlichen Auffassungen" sprach Bürgermeister Robert Philipp (parteilos), der als Stadtoberhaupt einerseits einen störungsfreien Betrieb der Kindergärten garantieren müsse, aber als oberster Chef des Personals auch dessen Gesundheit und Sicherheit im Auge haben müsse. Als "Hohn hoch zehn" bezeichnete Torsten Mohr (AFO) vom Ortsbeirat Bredereiche die Vorgehensweise der Verwaltung: "Sie legt die Satzung so aus, wie sie es möchte!"

Petra Obst, in der Verwaltung unter anderem für die Kitas der Stadt zuständig, stellte klar, dass wegen Sanierungsarbeiten eine Kita zeitweise geschlossen werden müsse, dann biete die Verwaltung aber Ausweichzeiten in anderen Einrichtungen an. Zugleich würde bei den Eltern der Betreuungsbedarf abgefragt; allerdings, so Obst, hielten sich viele Eltern nicht daran, würden ihre Kinder trotz angemeldetem Bedarf nicht in die Kita bringen, sich aber nicht abmelden. Dies erschwere die Einsatzplanung der Erzieher in den Kitas. Kita Leiterin Elke Funk von den "kleinen Strolchen" verwies auf andere Städte, wie Oranienburg, in denen Schließzeiten selbstverständlich seien, da würden die Eltern vor vollendete Tatsachen gestellt. In ihrer Kita würden die Bedarfsabfragen bis April durchgeführt, obwohl dies für die Partner der Kita-Erzieher schon manchmal zu Problemen geführt habe, weil jene in ihren Berufen Urlaubswünsche bereits bis zum Oktober des Vorjahres anmelden müssten.