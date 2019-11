Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Strausberg ist im November im Vergleich zum Vormonat um 42 auf 2685 zurückgegangen. Das waren 263 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen sank von 3,8 auf 3,7 Prozent, und damit auf den September-Wert. Vor einem Jahr lag sie noch bei 4,1 Prozent. Der Bereich Strausberg bleibt damit der Jobmotor in Märkisch-Oderland. Im Geschäftsstellenbereich Bad Freienwalde lag die Quote bei 8,8 Prozent – in der Region Seelow bei 7,5 Prozent. Für den gesamten Kreis meldete die Agentur für Arbeit in Frankfurt 5,0 Prozent.

Rückläufig ist der Bestand an offenen Stellen. Er sank im November um 88 auf 1001. Im gesamten Kreis lag die Zahl vakanter Stellen bei 1235, die meisten im Bereich Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit (169) sowie Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung (65).

Gabriele Schoel, Geschäftsführerin des Jobcenters MOL ging auf die Situation von arbeitslosen Menschen mit Schwerbehinderung ein. Derzeit seien es 152 und damit zehn weniger als vor einem Jahr. "Die vom Jobcenter betreuten Schwerbehinderten bedürfen häufig einer besonderen Unterstützung, um auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen", sagte sie. Um sie in Arbeit zu bringen, nutze das Jobcenter unter anderem Leistungen der Arbeitgeberförderung und die fachliche Kompetenz besonders spezialisierter Mitarbeiter.