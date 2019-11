Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Es ist klein und übersichtlich, das weihnachtliche Markttreiben in Liebenwalde. Aber das ist auch so gewollt.

Es soll ein Markt vor allem für die Liebenwalder sein. Dort sollen die Kinder am Nachmittag ihren Spaß haben und sich am Abend die Einwohner treffen, um bei Musik und Glühwein miteinander ins Gespräch zu kommen. Insofern wundert es auch nicht, dass sich Gäste und Standbetreiber schon kennen. "Es ist schön, dass Sie wieder da sind", begrüßt eine Liebenwalderin Lolita und Horst Hagedorn aus Teltow, die an ihrem Stand unter anderem Glögg, einen nach schwedischen Rezept angesetzten Glühwein, anbieten. Dazu passend, hat Horst Hagedorn einen Kessel über die offene Feuerstelle gehängt und schöpft die intensiv dampfende und nach Apfel und Zimt duftende Köstlichkeit direkt in die Tassen. Schon seit gut fünf Jahren kommen Hagedorns nach Liebenwalde. "Weil es so gemütlich ist", sagt er. Dass es kalt ist, stört ihn wenig. "Das steigert den Verkauf", stellt er fest und hofft nur darauf, dass es nicht regnet.

Wo ist der Weihnachtsmann?

Derweil ist die vierjährige Janelle gerade mit Mama Ivonne und ihrer einjährigen Schwester auf der Suche nach dem Weihnachtsmann. "Lass uns zum Baum gehen, vielleicht ist er da", sagt sie, fasst ihre Mutter an die Hand und zieht. Immerhin will sie dem Mann mit dem roten Mantel noch sagen, was sie sich zu Weihnachten wünscht. Vielleicht ist es aber auch die Kindereisenbahn, die sie lockt?

Auf der Bühne führen Doreen und Maik Wolter gerade einen Soundcheck durch. Sie werden später am Abend noch zu hören sein. Jetzt aber müssen sie sich beeilen, denn Zauberer Maik hat gerade damit begonnen, die Requisiten für seine Schau auf die Bühne zu bringen. Eigentlich sollte die auf dem Museumshof stattfinden. Doch der ist weit ab und auf dem Marktplatz ist mehr los, also will er hier seine kleinen und großen Fans be- und natürlich verzaubern.

Mit dem abnehmenden Tageslicht wird der Markt immer bunter. Vor allem der stattliche Weihnachtsbaum mit seinen Lichtergirlanden ist wirklich "herrlich anzusehen", wie ab und zu auf dem Platz zu hören ist. Mit der Dunkelheit wird es immer voller und vor allem gemütlicher.