Matthias Henke

Gransee Was die Stunde geschlagen hat, wissen die Granseer jetzt wieder. Seit vergangenem Wochenende versieht die entsprechende Glocke im Geläut von St. Marien wieder ihren Dienst.

Die Sanierung, von den umfangreichen Arbeiten am Mauerwerk am Turm ganz abgesehen, ist damit aber noch nicht abgeschlossen. Die Sorge der Verantwortlichen gilt nun der größten Glocke. Diese muss gewissermaßen eingepackt werden. "Das Feuchtigkeitsproblem im Turm konnte noch nicht vollständig beseitigt werden", so Pfarrer Christian Guth. Das Dach sei war dicht, doch Kondenswasser, bedingt durch den Temperaturunterschied zwischen kälterem Turm und wärmerer Umgebung, stelle nach wie vor ein Problem dar. Mit einer Zwischendecke, die die Glocken schützt, indem dort das Wasser aufgefangen wird, wolle man dem Herr werden. Doch das sei 2019 nicht mehr zu schaffen, so Guth weiter. Am Mauerwerk des Kirchturms gehen indes die Sanierungsarbeiten auch im Dezember weiter. "Aber das ist witterungsabhängig. Die Maurer arbeiten, so lange es geht." Sukzessive arbeiten sich die Handwerker Ebene für Ebene von oben nach unten. Dass das Projekt erst 2020 vollendet werden kann, wurde bereits im Herbst bekannt gegeben.