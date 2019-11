Olav Schröder

Bernau (MOZ) Innerhalb von nur drei Tagen sind einer Familie aus Ladeburg zwei Räder aus dem Fahrradparkhaus am Bernauer Bahnhof gestohlen worden. Das zweite war als Ersatz für das erste gekauft worden. Was der Familie stets wichtig war: "Wir stellen unsere Räder immer im Bereich einer Videokamera ab", sagt Rosel Wunderlich-Marsing. Und deshalb lag es auch nah, dass sie die Aufnahmen nach dem Diebstahl ansehen wollten. "Wir wollten nicht den Täter erkennen, sondern einfach nachvollziehen, wie die Schlösser aufgebrochen werden konnten."

"Für das aktuelle Jahr zeichnet sich eine Zunahme der Fahrraddiebstähle in Bernau ab", sagt Roland Kamenz von der Polizeidirektion Ost. Bernau ist allerdings kein Einzelfall, die Tendenz sei im gesamten Bereich der Direktion Ost festzustellen. In den beiden Vorjahren war in Bernau ein Rückgang der Diebstähle festzustellen. waren es 2016 noch 225 in Bernau, so wurden 2017 und 2018 nur 187 beziehungsweise 188 angezeigt.

Als Familie Wunderlich-Marsing bei der Stadt nach den Aufnahmen fragte, war sie nicht wenig verwundert, als sie erfuhr, dass aus technischen Gründen keine Aufzeichnungen erfolgt waren. "Wie lange mochte der Ausfall wohl gedauert haben", überlegte sich die Familie – und zog eine Konsequenz: Räder werden jetzt nur noch außerhalb des Fahrradparkhauses angeschlossen, so dass sie gleichsam immer unter der Beobachtung der Passanten stehen. Und außerdem, meinte Rosel Wunderlich-Marsing, sollte ein Schild im Parkhaus darauf hinweisen, dass Videoaufnahmen nach 72 Stunden gelöscht werden.

Nancy Kersten von der Bernauer Stadtverwaltung bedauert den Vorfall. Der Defekt sei natürlich behoben worden. 25 Kameras laufen in dem Fahrradparkhaus rund um die Uhr bei entsprechender Bewegung mit Nachlaufzeit. Außerdem wurden Ersatzkameras und Ersatzspeicherplatten angeschafft. Nach 72 Stunden werden die Daten automatisch überschrieben. Grundlage für die Video-Aufzeichnung sind die einschlägigen Datenschutzgesetze. Der Landesdatenschutzbeauftragte empfehle eine Speicherung von 48 Stunden. Die Stadt habe sich für 72 Stunden entschlossen, da Schadensfälle am Wochenende sonst kaum verfolgt werden könnten.

Auch die Polizei wendet sich bei ihren Ermittlungen an die Stadt, um "relevante Videoaufnahmen zur Verfügung gestellt zu bekommen", so Roland Kamenz. Um Fahrraddiebstähle zu vermeiden, rät er die Kennzeichnung der Fahrräder durch eine Gravur.